Elektrikte aslan payı Esenyurt’un

BEDAŞ’ın ‘Yılın Enleri Raporu’na göre İstanbul Avrupa Yakası’nda elektrik tüketimi bir önceki yıla göre yüzde 3.7 geriledi. Bu dönemde uzaktan çalışma ve sokağa çıkma kısıtlamalarının etkisiyle evlerde tüketilen elektrik miktarı ise yüzde 7.2 artış gösterdi. 2019’da toplam 26.9 milyar kilovatsaat (kWh) olan İstanbul Avrupa Yakası’ndaki elektrik tüketimi, 25.9 milyar kWh’a indi. 2019’da Türkiye’de toplam 303.3 milyar kWh olan elektrik tüketimi ise 2020’de yine pandeminin etkisi ile 304.8 milyar kWh’ta kaldı. Toplam tüketimin yüzde 8.5’i Türkiye’nin en kalabalık bölgesi İstanbul’un Avrupa Yakası’ndan geldi.

EN YÜKSEK ESENYURT

Avrupa Yakası’nda 484 bini aşkın abonesi ile ilk sırada yer alan Esenyurt, tüketimde de yine birinciydi. 2020 yılında Esenyurt’ta toplam elektrik tüketimi 2 milyar 503 kWh seviyesinde gerçekleşirken Avrupa Yakası’ndaki elektrik tüketiminin yüzde 10’u bu bölgeden geldi. Esenyurt’u 1 milyar 345 milyon kWh ile Bağcılar, 1 milyar 302 milyon kWh ile de Küçükçekmece izledi. Yıl içinde en düşük tüketim Çatalca, Esenler ve Güngören’de yaşandı. Geçmiş yıllarda ön sıralarda yer alan Beyoğlu, yıl boyunca pek çok işletmenin kapalı olmasının da etkisi ile en düşük tüketimin yaşandığı ilçeler arasında dördüncü oldu.

8 OCAK’TA ZİRVE YAPTI

BEDAŞ Genel Müdürü Murat Yiğit’in detaylarını paylaştığı rapora göre 2013 yılında özelleştirme süreci tamamlanan BEDAŞ’ın o tarihte toplam abone sayısı 3 milyon 715 bin iken 2020 yılı sonunda bu rakam 5 milyon 236 bine ulaştı. 2020’de Avrupa Yakası’nda en yüksek tüketim, pandeminin henüz Türkiye’de görülmediği ocak ayında yaşandı. Hava koşullarının da etkisi ile Ocak 2020’de Avrupa Yakası’nda 2 milyar 560 milyon kWh elektrik tüketildi. Yılın en çok elektrik tüketildiği günü ise 8 Ocak günüydü. Yılın en düşük elektrik tüketimi mayıs ayında gerçekleşti. Mayıs 2019’da 2 milyar 128 milyon kWh tüketen Avrupa Yakası’nda bu rakam Mayıs 2020’de 21.9’luk bir düşüşle 1.6 milyar kilovatsaat seviyesine geriledi. Yılın en düşük tüketimi de Ramazan Bayramı’nın ikinci gününe denk gelen 25 Mayıs oldu.

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