Elektrikli skuter’da kurallar belli oldu

Ulaştırma ve Altyapı, Çevre ve Şehircilik ile İçişleri bakanlıklarınca hazırlananan yönetmelik şöyle:

50 KM HIZ SINIRI

e-skuter, ayrı bisiklet yolu veya bisiklet şeridi varsa taşıt yolunda, otoyol, şehirler arası kara yolları ve azami hız sınırı 50 kilometre/saat üzerinde olan kara yollarında, ikiden fazlasının taşıt yolunun bir şeridinde yan yana, yaya yollarında, başka bir araca bağlanarak, asılıp tutunarak, izin alınarak yapılan gösteriler dışında akrobatik hareketler yapılarak, manevra için işaret verme halleri dışında tek elle sürülemeyecek.

Sürücüler, araçları, kamu nizamını bozacak, özel mülkiyeti ihlal edecek ve yayalar, engelliler veya hareket kısıtlılığı olan kişilerin güvenli ve bağımsız hareketlerini, araç ve yaya trafiğini engelleyecek şekilde park edemeyecek.

Sürücü dışında başka kişiler ile sırtta taşınabilen kişisel eşya harici yük ve yolcu taşınamayacak.



E-skuterde, gece diğer araç sürücüleri ve yayalarca rahat bir şekilde fark edilmelerini sağlamak için, önde beyaz ışık verecek, en az 20 metre önü aydınlatabilecek şekilde bir far, arkada kırmızı renkte ışık veren bir lamba ve kırmızı reflektör ile 30 metreden duyulabilecek zil, korna veya benzeri ses aleti bulundurulacak.



Paylaşımlı e-skuter işletmeciliği faaliyeti, sadece yetki belgesi ve paylaşımlı e-skuter izni alan gerçek veya tüzel kişilerce gerçekleştirilebilecek.

Yetki belgesi başvuru sahiplerinin 500 bin liralık sermayeye veya işletme sermayesine, kendilerine ait en az 250 e-skutere, belirlenen ve yapılacak faaliyete uygun bir internet sitesi ile mobil uygulama/uygulamalara sahip olmaları gerekecek.

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