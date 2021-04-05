Elektrikli rekor

GLOBAL otomotiv sektörü son 2 yılda dönüşümün hızlanışını gözler önüne serdi. Uzun yıllardır emisyon değerlerini azaltmak için çabalar harcayan ve ‘yeşil mutabakat’ ve ‘Paris anlaşması’ gibi kısıtlama anlaşmaları ile hızlandırmaya çalışan otomotiv sektöründe pandeminin etkisi büyük oldu. Koronavirüs salgınının dünya çapında yayılması ile birlikte özellike otomotiv sektörü ciddi kayıplar yaşadı. Üretim dururken bir çok içten yanmalı araç yatırımı da ertelendi. Bu salgından ise elektrikli araçlar galip olarak çıktı. Yatırımların bir kısmı elektrikliye kaydırıldı. 2021 yılının ilk çeyreğine ise Tesla damga vurdu. Dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi konumunda bulunan Amerikalı marka Tesla ilk çeyrekte bir rekora imza attı.

Elektrikli araç üreticisinin ilk çeyrekte teslim ettiği 184 bin 800 adetlik araç rakamı bir rekor olurken, Wall Street’in tahminlerinin de üzerine çıktı. Refinitiv verilerine göre, Tesla’nın 2021 yılı ilk çeyreğinde 178 bin civarında araç satışı gerçekleştirebileceği öngörülüyordu. Ancak firma bu rakamın neredeyse 10 bin adet daha üzerine çıkmayı başardı. Biden yönetiminin EV satışlarını artırma politikasından ve artan küresel talepten beslenen Tesla’nın yıllık satışlarının bu yıl 850.000 aracı aşmasını bekliyor. Bu dönemde Türkiye otomotiv pazarında ise elektriklilerin payı düşük kaldı. İlk üç ayda yalnızca 1.239 adetlik elektrikli araç satışı gerçekleştirildi.

ÇİP KRİZİ TESLA’YI SERT ETKİLEMEDİ

DÜNYA çapında koronavirüs pandemisi ile birlikte gündeme gelen ikinci bir kriz olan yarı iletken çip krizi ve parça tedariki sıkıntısı Tesla’ya büyük bir olumsuzluk yaratmadı. Elektrikli araç üreticisi şubat ayında yaşanan parça tedariki sıkıntıları sebebiyle Kaliforniya’daki fabrikasını iki gün askıya alsa da genel anlamda yaşanan talebe karşılık vermeyi başardı. Özellikle daha uygun fiyatlı modellere olan büyük ilgi ve yüksek talep, bu krizlerin etkisini minimumda tutmayı sağladı. Tesla’dan yapılan açıklamada, “Model Y’nin Çin’de güçlü bir şekilde karşılanmasından cesaret alıyoruz ve hızla tam üretim kapasitesine ilerliyoruz. Yeni Model S ve Model X de son derece iyi karşılandı, üretimi arttırmanın ilk aşamalarındayız” denildi.

OTOMOTİV İHRACATINDA EN YÜKSEK İKİNCİ MART

TÜRKİYE ihracatının sektörel bazda son 15 yıldır şampiyonu olan otomotiv endüstrisi, tarihindeki en yüksek ikinci mart ayı ihracat rakamına ulaştı. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre, Türkiye otomotiv endüstrisinin ihracatı mart ayında yüzde 40 artışla 2.9 milyar dolar oldu. Bu yıl ihracat hedefi 30 milyar dolar olan otomotiv sektörünün ilk çeyrek ihracatı da yüzde 10 artışla 7.7 milyar dolara ulaştı.

ÇİFT HANELİ ARTIŞ

OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik: “Geçen ayki yüksek artışta, pandeminin etkisinin geçen yıl mart ayından itibaren görülmeye başlanması da baz etkisi yarattı. Martta tedarik endüstrisi, binek otomobiller ve eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatımız çift haneli artış gösterirken, aynı şekilde en fazla ihracat yapılan ilk 10 ülkenin dokuzuna da çift haneli artış kaydettik.”

Martta en büyük ürün grubu yüzde 36.5 artışla 1 milyar 49 milyon dolar ihracat gerçekleştiren tedarik endüstrisi olurken, binek otomobil ihracatı yüzde 31 artarak 1 milyar 35 milyon dolar, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı yüzde 82 artarak 549 milyon dolar ve otobüs-minibüs-midibüs ihracatı da 4.5 azalarak 98 milyon dolar oldu. Tedarik endüstrisinde en büyük pazar olan Almanya’ya ihracatta yüzde 51 oranında artış görülürken, yine önemli pazarlardan İtalya’ya yüzde 102, Fransa’ya yüzde 39, ABD’ye yüzde 35, Rusya’ya yüzde 65, Birleşik Krallık’a yüzde 23, Polonya’ya yüzde 58 ihracat artışı, diğer yandan Romanya’ya yüzde 34 düşüş görüldü. Martta binek otomobillerde en büyük pazar Fransa’ya yüzde 93, İtalya’ya yüzde 162, İspanya’ya yüzde 62, Almanya’ya yüzde 94, Polonya’ya yüzde 62, Mısır’a yüzde 49 ihracat artışı görülürken, İsrail’e yüzde 28 ihracat düşüşü oldu.

İLK ÇEYREĞİN LİDERİ COROLLA

İLK üç aylık dönemde ve mart ayında rekor kıran otomotiv pazarının lideri Corolla modeli oldu. Toyota, Türkiye otomotiv pazarındaki son 30 yıllık tarihinde en yüksek aylık satışını gerçekleştirerek kendi rekorunu kırarken, Corolla modeli de mart ayı ve ilk çeyrekte segmentinde en çok satılan model olmayı başardı. Mart ayında 2 bin 306’sı hibrit olmak üzere 7 bin 935 adetle Türkiye’de üretilen Corolla tüm rakiplerini geride bırakırken, yılın ilk 3 ayı sonunda da 15 bin 369 adetlik satışa ulaşarak ilk sıraya yerleşti. Ocak ve şubat aylarında da rekorlar kıran Toyota, mart ayında 9 bin 455 adetlik tarihi rekor satış gerçekleştirirdi ve 2021 yılının ilk çeyreğinde 17 bin 631 adetlik satışa ulaştı.

TAYSAD’DA BAYRAK DEĞİŞİMİ

OTOMOTİV tedarik sanayisinin çatı kuruluşu Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD), geçtiğimiz yıl Covid-19 salgını nedeniyle ertelenen 42. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nı bu sene gerçekleştirdi. Pandemi önlemleri nedeniyle sınırlı sayıda üyenin katılımıyla düzenlenen olağan genel kurul sonucunda, 5 yıldır Taysad Yönetim Kurulu Başkanı olarak otomotiv tedarik sanayisi adına önemli çalışmalarda bulunan Alper Kanca görevini Albert Saydam’a devretti. Genel kurulda konuşan Taysad Yönetim Kurulu Başkanı Albert Saydam, “Türk tedarik sanayisinin Avrupa başta olmak üzere dünyada bilinirliğini artırmak, yeni iş birliği köprüleri kurarak ihracat hacmimizi genişletmek ve tedarik sanayisinin sorunlarını çözüme kavuşturmak adına değerli çalışmalar yapan Alper Kanca’ya teşekkürü borç bilirim” diye konuştu.

Q3 TÜRKİYE YOLLARINA ÇIKTI

AUDI’nin kompakt SUV’u Q3 Türkiye’de satışa sunuldu. Oldukça sportif bir görünüme kavuşan Q3, teknolojik özellikleri, verimli ve yüksek performanslı motorları, birinci sınıf bilgi ve eğlence sistemleriyle öne çıkıyor.

Yeni Audi Q3, S line ve Advanced olmak üzere iki farklı donanım ve 35 TFSI motor seçeneğiyle sunuluyor. Yenilenen Audi Q3’ün sekizgen tasarımlı tek çerçeveli ön ızgarası ve büyük hava girişleri araca çok daha sportif görünüm katıyor. Audi Q3, önden çekişli bir adet benzinli motor seçeneği ile sunuluyor. Bu motor 150 hp güç sunuyor.

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