Elektrikli rekabet

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Çip, hammadde ve tedarik sıkıntılarıyla dolu bir yılı geride bırakan küresel otomotiv sektöründe, 2021 yılı adeta elektrikli ve hibrit araçların yılı oldu. Küresel otomotiv satışları 2021’de bir önceki yıla göre yüzde 3.4 artarak 66 milyon adet olarak gerçekleşti. Bu dönemde, yüzde 100 elektrikli ve Plug-In Hybrid (şarj edilebilir hibrit) araçların satışları 2020 yılına göre yüzde 108 artarak 6.7 milyon adede ulaştı. 2021 yılında satışı gerçekleştirilen elektrikli otomobillerin aldığı pay ise yüzde 9.7 olarak öne çıktı.

HİBRİT DİZELİ SOLLADI

Elektrikli ve hibrit araçların etkisi Avrupa’da daha çok hissedildi. Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) verilerine göre, 2021 yılında satılan araçların yüzde 19.6’sı hibrit olurken, yüzde 9.1’i yüzde 100 elektrikli ve yüzde 8.9’u Plug-In Hybrid olarak gerçekleşti. Benzinli ve dizel motora sahip araçların satışı düşse de toplam satışlarındaki payı yaklaşık yüzde 60 oldu. Benzinlilerin payı yüzde 40, dizellerin payı yüzde 19.6 olarak kayıtlara geçti. Yüzde 100 elektrikli araç pazarı da önceki yıla göre yüzde 63 büyüdü. 2020’de Avrupa’da 538 bin yüzde 100 elektrikli satılırken, 2021’de bu sayı 878 bin adedi geçti. Pazar payı 3.7 puan artışla yüzde 9.1’e tırmandı.

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Elektrikli ve hibrit araçların payı Türkiye’de de arttı. Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam satışları, 2021 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 4.6 azalarak 737 bin 350 oldu.

TÜRKİYE’DE DE KATLANDI

Otomobil satışları 2021 yılında, geçen yıla göre yüzde 7.9 azalarak 561 bin 853 olurken, hafif ticari araç satışları yüzde 7.9 yükselişle 175 bin 497 adede ulaştı. Hibrit otomobil satışları geçen yıl yüzde 105.1 artarak 49 bin 493’e ulaşırken, elektrikli otomobil satışı da yüzde 237.2 arttı ve 2 bin 846 olarak kayıtlara geçti. 2020 yılında 24 bin 131 hibrit ve 844 elektrikli otomobil satışı yapılmıştı. 2022 yılında Türkiye’deki elektrikli otomobil sayısının 5 bin adedi geçmesi bekleniyor.

10 MİLYONU GEÇECEK

2022 yılı ise elektrikli araç üreticileri için rekabetin yoğun olarak geçtiği bir yıl olacak. ABD, Avrupa ve Uzakdoğulu üreticiler her biri son teknolojiye sahip modellerini dünya pazarlarında rekabete sokacak. Artan rekabet tüketicilerin elektrikli araçlara ulaşımını kolaylaştırsa da pandemi nedeniyle artan maliyetler ve çip krizinin etkilerinin bir süre daha pazarı baskılaması bekleniyor. Buna rağmen 2022’de elektrikli araç satışının 10 milyonu geçmesi öngörülüyor.

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TESLA, TÜRKİYE PAZARINA GİRDİ

Dünyanın en büyük elektrikli araç üreticilerinden ABD’li Tesla 2021’de 1 milyon adedin üzerinde araç teslimatı gerçekleştirerek önemli bir rekora imza attı. Şirket yılın hemen başında Türkiye pazarına ilişkin planlarını da duyurdu. Ülkemizde Model S, Model X, Model 3 ve Model Y olmak üzere 4 modelini de bu sene satışa sunması beklenen Tesla, 10 adet Supercharger şarj istasyonu da kuracak. Bu şarj istasyonları Edirne, İstanbul, Sakarya, Ankara, Bursa, Balıkesir, İzmir, Aydın, Konya ve Antalya’da hizmet verecek. Öte yandan, şirketin Türkiye operasyonlarının başına ise 38 yaşındaki Kemal Geçer getirildi. Geçer, daha önce Lufthansa Havayolları’nda çalışıyordu.