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‘Elektrikli’ projelerle Avrupa’ya yön veriyor

#Elektrikli Proje#Bursa#Alüminyum
‘Elektrikli’ projelerle Avrupa’ya yön veriyor

Alüminyum ürünleriyle birçok sektöre tedarik sağlayan Yeşilova Holding, bünyesindeki Ar-Ge merkeziyle özellikle elektrikli ve hibrit araçlara yönelik Avrupa çapında projeler yaptığını açıkladı.

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Elektrikli araçlar için en fazla AB projesini kendilerinin gerçekleştirdiğini belirten Yeşilova Ar-Ge Merkezi Müdürü Emre Dolaylar, “Elektrikli araçlarda alüminyum malzeme kullanımı ciddi önem kazanmakta. Yeşilova Holding olarak bu konuda ciddi Ar-Ge çalışmalarımız bulunmakta. Bu kapsamda, Avrupa Komisyonu tarafından yürütülen ve 80 milyar Euro bütçeli araştırma ve inovasyon programı olan Ufuk 2020’de Yeşilova Holding’in koordinatör olarak teknik altyapısını kurguladığı ALBATROSS Projesi, toplam 14 başvuru içerisinden ilk dörde girdi. Şu an bu projeyle Avrupa genelinde 21 proje ortağına koordinatörlük yapmaktayız” bilgisini verdi.

‘Elektrikli’ projelerle Avrupa’ya yön veriyor

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BATARYA TAŞIYICI

Projeyle elektrikli ve hibrit-elektrikli binek araç piyasasına yenilikçi çözümleri ile yön vererek; modüler, hafif, menzili arttırılmış, yeni nesil termal yönetim sistemleri ile hızlı şarj edilebilir, uygun maliyetli, verimli ve güvenilir batarya sistemlerinin geliştirilmesi konusunda çalışmalar yürütülmektedir “diyen Dolaylar, “Beraber proje partneri olarak çalışmalarını sürdürdüğümüz LEVIS ve yine koordinatör olduğumuz Eureka LightBee projelerimiz ile Türkiye’nin bu kapsamda en fazla AB projesi yapan Ar-Ge merkezi olarak çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Tüm bu projeler elektrikli araçların batarya taşıyıcı özelinde olup bu konuda da Türkiye’de en kapsamlı çalışmaları yapan Ar-Ge merkeziyiz” ifadelerini kullandı.

SEKTÖRLERE AÇILACAK

Üretim sürecinde, alüminyumun hammaddeden ürüne uzanan yolculuğunda Türkiye’deki tek entegre tesis olarak büyük bir güce sahip olduklarını dile getiren Yeşilova Holding İcra Kurulu Başkanı A. Yalçın Yeşilova ise, bu avantaj ile her geçen gün müşteri portföylerine yeni OEM firmalarını eklediklerini belirtti. Bugüne kadar ağırlıklı otomotiv ve raylı sistemler endüstrisi üzerine Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarının yapıldığının altını çizen A. Yalçın Yeşilova, farklı endüstrilerle ilgili de çalışmalar devreye aldıklarını sözlerine ekledi.

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AR-GE MERKEZİNE ZİRVEDEN ÖDÜL

BİLİŞİM Vadisi’nde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın katılımıyla düzenlenen 8. Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Zirvesi’nde, 2020 yılı Performans Endeksi’nde 35 ve altı Ar-Ge personel istihdamı sağlayan 623 Ar-Ge Merkezi içerisinden Yeşilova Holding ikincili ödülüne de layık görüldü. Ödülü Yeşilova Ar-Ge Merkezi Müdürü Emre Dolaylar ile birlikte alan Yeşilova Holding İcra Kurulu Başkanı A. Yalçın, “Yeşilova olarak, farklı bakış açıları ile alüminyuma değer katan projelerimizi hayata geçiriyoruz. Hem şirketlerimizde hem de Ar-Ge Merkezimizde genç arkadaşlarımız görev alıyorlar, onların içlerindeki heyecanla projelerimizi hayata geçiriyor olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Tüm arkadaşlarımıza ilettikleri fikirler ve vizyon katan bakış açıları için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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#Elektrikli Proje#Bursa#Alüminyum

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