Elektrikli otomobillerde devrim yaratacak! 1000 kilometre menzilli pil yapıldı

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Elektrikli otomobil satışları hızla artmaya başladı. Dünya genelinde akaryakıt fiyatlarının artması, bakım, işçilik, yedek parça gibi kalemlerde maliyetlerin yükselmesinden dolayı daha az parça, daha az sorun ve daha az enerjiyle uzun yıllar hizmet verebilen elektrikli araçlara ilgi gün geçtikçe çoğalıyor.

Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere konvansiyonel araçların kullanımlarını önümüzdeki yıllarda yasaklamayı hedefliyor. Bunun için hızla çalışma yapan AB ülkeleri 2035'ten sonra benzin ve dizel kullanan araçların satışının yasaklanmasına ilişkin kararlar da almaya başladı.

Benzinli ve dizel otomobillerde yakalanabilecek en optimum seviyeler görülse de yine de elektrikli araçlar kadar tasarruflu olamıyorlar.

1000 KİLOMETRE MENZİL SUNAN BATARYA

Çinli enerji depolama şirketi CATL (Contemporary Amperex Teknology) elektrikli araçların menzil sorununu ortadan kaldırmak için yaptığı çalışmaların sonuçlarına ulaştı. Çinli şirket yaptığı açıklamada 2023 yılında seri üretimine başlayacağı batarya ile elektrikli otomobillerin 1000 kilometre menzile ulaşabileceğini duyurdu.

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Dünyanın en büyük elektrikli otomobillere batarya üreten firması olan CATL, 1000 kilometre menzile sahip bataryaların yüzde 80’inin 10 dakikada şarj olacağını da kaydetti.

1000 KİLOMETRENİN DE ÜZERİNE ÇIKABİLİR

Normal şartlarda 1000 kilometre menzil sunan batarya kullanıcının sürüş dinamiklerine kıyasla 1000 kilometrenin üzerine de çıkabilecek.

TESLA İKİNCİ PLANA MI İTİLİYOR?

Dünyanın en büyük elektrikli otomobil üreticisi Tesla’nın Model S otomobilinin yaklaşık menzili 640 kilometre civarında. CATL’ın Qilin adını verdiği yeni bataryası böylece Tesla’yı açık ara geride bırakacak enerjiye sahip olacak.

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AB’DEKİ MİLYONLARCA KONVANSİYONEL ARAÇ NE OLACAK?

AB Çevre Bakanları, 2035'ten itibaren benzin ve dizel yakıtlı araçlara ruhsat verilmemesine ilişkin tasarı üzerinde uzlaştı. 2035 yılından itibaren elektrikli araçlara geçecek olan Avrupa’daki milyonlarca aracın ne olacağı ise netleşmedi.

1990’lı yıllarda LPG’ye dönüşen benzinli otomobiller gibi, AB’de de benzin ve dizel motora sahip otomobillerin elektrikliye dönüşümü sağlanabilir.

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Bunun dışında AB’deki benzinli ve dizel otomobiller yasağın olmadığı diğer ülkelere ihraç edilebilecek ancak diğer ülkelerin de 2035 yılına kadar alacağı aksiyon henüz belli olmadı. Gelişen teknolojiyle birlikte konvansiyonel araçlara olan talep azalmaya başlayacak ve önümüzdeki yıllarda elektrikli otomobillere geçiş hız kazanacak.