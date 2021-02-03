Elektrikli otoda en düşük ÖTV yüzde 10

Dünya çapında çevreci teknolojiler için yatırımlar ve üretim konusunda ciddi teşvikler ile büyük adımlar atılmaya devam ediliyor. Ülkemizde de hem doğuştan elektrikli Türkiye’nin Otomobili projesi için, hem de Ford Otosan’ın yüzde 100 elektrikli ticari aracı e-Transit ve onun için gündeme aldığı batarya montaj fabrikası için önemli yatırımlar ve teşvikler hayata geçirildi. Destek tarafından bu gelişmeler olurken, elektrikli araçlardan alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) miktarları Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile farklı oranlarda arttırıldı.



EN DÜŞÜK YÜZDE 10

Halen içten yanmalı araçlara oranla düşük ÖTV dilimlerine sahip olsa da elektrikli araçlardaki bu vergi oranı artışı dikkat çekti. Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli II sayılı listede yer alan elektrikli araç tiplerinde farklı oranlarda ÖTV artışı yapıldı. Buna göre Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranı motor gücü 85 kW’yi geçmeyen elektrikli araçlarda yüzde 3’ten yüzde 10’a, motor gücü 85 kW’yi geçen fakat 120 kW’yi geçmeyen elektrikli araçlarla yüzde 7’den yüzde 25’e, motor gücü 120 kW’yi geçen elektrikli araçlarda yüzde 15’ten yüzde 60’a yükseltildi.