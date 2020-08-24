Elektrikli otobüsün merkezi Türkiye

Değişen mobilite dünyasında ise elektrikli otobüsler buna çözüm sunmayı hedefliyor. Avrupa şehirlerinde kullanılan otobüslerin büyük bölümünün ise geliştirme çalışmaları ve bir kısmının üretimi Türkiye’de gerçekleştiriliyor. Dünya çapında üretim yapan, Türkiye’de Ar-Ge merkezi kurarak geliştirme çalışmaları yapan Mercedes gibi markaların yanı sıra Türkiye’de üretim yapan yerli markalar da Avrupa yollarında tercih ediliyor.

TÜRK MÜHENDİSLER GELİŞTİRİLİYOR

Önde gelen otomotiv markalarından Mercedes-Benz, Türkiye’deki Ar-Ge merkezlerinde dünya genelinde yollara çıkan araçlarının geliştirme çalışmalarını yapıyor. Hoşdere Otobüs Fabrikası ve Aksaray Kamyon Fabrikası’nda bulunan Ar-Ge Merkezleri ile hem ülke ekonomisine katkılarını sürdürüyor hem de hizmetlerini ihracat ağındaki ülkelere ulaştırıyor. Mayıs ayında Daimler’in Mannheim Fabrikası’nda üretimine başlanan elektrikli otobüs modeli eCitaro ise geliştirme süreci Türkiye’de yürütülen modellerin en önemlileri arasında yer alıyor. Elektrikli modelin; karoserisi, dış kaplamaları, iç donanımı, belirli elektrik kapsamları ve diyagnoz sistemlerinin tamamı Hoşdere Ar-Ge Merkezi’nde Türk mühendislerin katkısı ile geliştirildi. Bunun yanı sıra Türkiye’deki Ar-Ge ekibi kendi patentli ürününü; İstanbul Teknik Üniversitesi ve Stuttgart Üniversitesi ile hava akış analizleri için ortak çalışmalar yürüterek, klima ve hava kanalı arasındaki hava karışımı ve kayıpların minimize edilmesini sağlayan ‘Tekstil Hava Kanalı’nı geliştirdi.

1 MİLYON KİLOMETRE TESTİ

Körüklü eCitaro’nun yol testleri, ekipman dayanıklılık testleri, birçok donanım ve altyapı çalışması Hoşdere Ar-Ge Merkezi’nde yapıldı. Türkiye Otobüs Üretim Ar-Ge Merkezi’nde bulunan ve bir aracın 1 milyon kilometre yol koşullarına denk gelen şartları sağlayan Hidropuls simülasyon ünitesinde dayanım testleri gerçekleştiriliyor. Modelin ilk prototip aracı; 2 yıl süre 10 bin saat boyunca, yaklaşık 140 bin kilometre, Türkiye’de 3 ayrı lokasyonda (İstanbul, Erzurum, İzmir) yapılan yol testlerinde ekstrem iklim şartları ve farklı sürüş senaryolarında test edildi.

ŞARJ İSTASYONU DESTEĞİ

Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün: “Almanya, İsveç, Norveç, İsviçre, Fransa gibi Avrupa ülkelerinde kullanılan elektrikli modelimiz için Türkiye çapında belediyeler ile görüşmelerimiz oldu. Görüşmelerimiz sürüyor, belediyelerin eCitaro kullanımı talep etmesi durumunda ürüne ve şarj istasyonlarına yönelik gerekli her türlü desteği sağlayabilecek durumdayız. Ürün, şarj istasyonu kurulumu ve kullanımı ile ilgi teklif, tedarik sağlayabilecek durumdayız.”

‘TÜRKİYE’DE ÜRETİLİP DÜNYAYA SATILIYOR’

YERLİ markalar da Türkiye’de elektrikli otobüs çalışmaları gerçekletiriyor. Karsan, Temsa, Otokar gibi önde gelen markalar yerli üretim elektrikli otobüslerini dünyaya ihrac ediyor. Karsan, 210 kilometrelik menzil sunan elektrikli kompakt şehir otobüsü Jest ve 300 kilometre menzil sunan elektrikli otobüsü Atak modelleri ile Türkiye’de üretim gerçekleştirirken, 2019 yılında 171.5 milyon Euro’luk ihracat geliri elde etmeyi başardı.

Temsa ise şu an seri üretime hazır; “MD9”, Avenue Electron ve Avenue EV olmak üzere 3 adet elektrikli modele sahip. MD 9 Electricity araca ilk sipariş İsveçli şirket Connectbus’dan geldi. Araçlar Ekim 2020’de şirkete teslim edilecek. Otokar ise, 2012 yılında Türkiye’nin ilk elektrikli otobüsünü üretti. İlk elektrikli otobüs, Otokar Ar-Ge merkezi tarafından geliştirilen 9 metrelik Doruk Electra. Bunu 2019 yılında 12 metrelik elektrikli şehir içi otobüsü Kent Electra takip etti.