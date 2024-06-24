Elektrikli Ferrari’nin fiyatı dudak uçuklattı

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Konuya yakın bir kaynağın Reuters’e verdiği bilgilere göre, Ferrari’nin ilk elektrikli otomobilinin en az 500 bin Euro’ya mal olacağı iddia edilirken marka bu modeli üretecek ve grubu güçlendirebilecek bir fabrika açmaya da hazırlanıyor. Öte yandan, Ferrari’nin yıllık üretim kapasitesinin de 14 bin adetlerden 20 bin adetlere çıkarılacağı da iddialar arasında. Ferrari’nin ilk SUV modeli Purosangue’nin elde ettiği başarılar rakiplerinden çok yüksek fiyatlı da olsa elektrikli Ferrari’nin iyi bir taleple karşılaşabileceğine işaret ediyor.

İNGİLİZ BENTLEY’DEN İSTANBUL KOLEKSİYONU

BENTLEY sınırlı sayıda üretilen ve Continental GT Azure V8, Flying Spur Azure V8 ve Bentayga Azure V8 modellerinden oluşan İstanbul koleksiyonunu tanıttı. İstanbul Silüeti adı verilen koleksiyon Sultanahmet Camii, Kız Kulesi, Galata Kulesi ve Boğaz Köprüleri gibi şehrin tarihi simgelerine atıfta bulunuyor. Örneğin Kız Kulesi, Galata Kulesi ve İstanbul Boğazı’nın üzerindeki ünlü köprüleri içeren İstanbul Silüeti Turkuaz Mavisi ile koltuk başlığına ve arka minderlere işleniyor. Tüm bu detaylar, Sultanahmet Camii’nin mavi desenli çinilerinden esinlenerek lacivert ve siyah deriyle kaplanıyor. Bentley İstanbul Genel Müdürü Kerem Güven konuyla ilgili yaptığı değerlendirmesinde, “Otomotiv sektöründe tüketici beklentilerini ve hedef kitleyi daha iyi anlamak, analiz etmek ve ona göre ürünler geliştirmek son derece önemli. Lüks otomobil üreticileri bu konuyu en üst sıralarda ele alıyor. Tüketicilerin ortak özellikleri öncelikle prestij, konfor ve kişiselleştirme. Bentley de bunu en iyi başaran markaların başında geliyor. Özellikle son yıllarda İstanbul’da da büyüyen ve gelişen marka, bir anlamda İstanbul’daki müşterilerine verdiği önemi gösteriyor. Tarih, sanat ve modernliği harmanlayan ve İstanbul şehrini en iyi yansıtan bu özel koleksiyon bu açıdan bakıldığında oldukça özel” ifadelerini kullandı.

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YENİLENEN SUV’UNU YIL SONUNDA GETİRECEK

FRANSIZ üretici Citroen, yeni nesil C3 Aircross modelini 2024 yılı sonunda Türkiye’de satışa sunmaya hazırlanıyor. Tamamen yenilenen C3 Aircross, 48V hibrit teknolojisiyle desteklenen 1.2 litre hacmindeki benzinli motor ve tamamen elektrikli olmak üzere iki farklı güç seçeneğiyle gelecek. Benzinli versiyonda 1.199 cc hacme sahip 3 silindirli motor, toplamda 136 beygir güç üretecek. Tamamen elektrikli versiyon ise 300 km’nin üzerindeki menzil sunacak ve 26 dakikada yüzde 20’den yüzde 80’e şarj olabilmek imkânı sağlayacak. C3 ile aynı tasarım dilini paylaşan yeni araç, düz tavan çizgisi ve 1.66 m tavan yüksekliği sayesinde tüm yolculara geniş bir yaşam alanı sağlayacak. Max donanımlı versiyonda hafif sürücüye dönük 10.25 inçlik renkli bilgi-eğlence ekranına sahip olan C3 Aircross, bu ekranda akıllı telefonlardan esinlenen bir widget mimarisi kullanıyor. Bu sistem sanal kısayollar, navigasyon, telefon, radyo, uygulamalar ve medya işlevlerine erişim sağlıyor. Kablosuz WiFi işlevi, akıllı telefon yansıtma özelliği ile Apple CarPlay ve Android Auto ile uyumlu çalışıyor.

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TÜRKİYE ÖZEL MOTORLU BMW SATIŞA SUNULDU

BORUSAN Otomotiv’in Türkiye temsilcisi olduğu BMW’nin 5 Serisi, Türkiye’ye özel 1.6 litre hacmindeki mild-hybrid benzinli motor seçeneği olan Yeni BMW 520i versiyonuyla yollara çıkmaya hazırlanıyor. BMW’ni Bul platformu üzerinden satışa sunulan Yeni BMW 520i Sedan, 4 milyon 384 bin 600 TL’den başlayan fiyatlarla satın alınabiliyor. Yeni BMW 520i Sedan, dört silindirli, turbo beslemeli ve mild-hybrid teknolojisine sahip 1.6 litrelik içten yanmalı bir motoru güç ünitesi olarak kullanıyor. Bu motor toplamda 190 beygir maksimum güç ve 310 Nm tork üretiyor. Bu gücü arka tekerleklerine 8 ileri Steptronic şanzımanıyla aktaran Yeni BMW 520i Sedan, 0’dan 100 km/s hıza 7.9 saniyede ulaşıyor. Business Sedan segmentinin öncüsü olan BMW 5 Serisi’nin Türkiye’deki en yeni motor seçeneğine sahip versiyonu Yeni BMW 520i Sedan, Luxury Line ve M Sport tasarım paketleriyle tercih edilebiliyor.

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TÜRKLER ELEKTRİKLİ ARAÇTA AVRUPALI MARKA SEVİYOR

SARJAGEL.COM, elektrikli araçlarla ilgili araştırmasını yayınladı. 7 bölgeden 500 katılımcının katıldığı ankete göre, Türk tüketicisinin elektrikli araç seçiminde tercihi yüzde 45.1 ile Avrupa menşeili araçlar olurken; bunu yüzde 26.1 ile Türkiye, yüzde 14.8 ile Çin izledi. Her iki kişiden biri, elektrikli araçları güvenli bulurken, tüketicilerin yüzde 40.5’i şarj süresinin 15 dakikayı geçmemesi gerektiği yönünde görüş bildirdi. Ayrıca katılımcıların yüzde 80.7’si şarj istasyonlarının yetersiz olduğunu söyledi ve bir elektrikli araçtan ortalama 800 km menzil beklentileri olduğunu ifade etti. Raporu değerlendiren Sarjagel.com Genel Müdürü Selçuk Nazik, “Elektrikli araçların yaygınlaşması için hükümet politikalarının desteklenmesi, şarj altyapısının güçlendirilmesi ve tüketicilere yönelik bilgilendirme kampanyalarının artırılması büyük önem taşıyor” dedi.