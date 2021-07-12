Elektrikli dönüşüm başladı

DÜNYA çapında otomotiv sektörü çok ciddi bir dönüşümün içerisinde. Aslında 10 yıllardır hazırlığı yapılan ancak hem altyapı hazırlıkları hem de tüketicinin kendisini hazır hissetmesinin zaman aldığı bu konu, pandemi dönemi sonrası çok daha hızlı adımlarla büyüdü. Teknolojinin, otomotivin içerisinde her geçen gün daha büyük bir parçaya sahip olması, sektörün yalnızca otomotiv olmaktan çıkarak ‘mobilite’ye yönelmesini sağladı. Avrupa’nın aldığı sıkı emisyon düşürme kararları ve ‘Yeşil Mutabakat’ sözleşmesi ile birlikte bu dönüşüm daha da hız kazandı. Türkiye otomotiv sanayisi de bu elektrikli dönüşümü yakalamak için ciddi adımlar atmaya başladı. Özellikle TOGG’un elektrikli doğuşu, Toyota, Hyundai gibi markaların Türkiye’de hibrit üretim atılımları ve Ford Otosan’ın elektrikli Transit için yatırımları bu doğrultuda büyük göstergeler oldu. OSD Başkanı Haydar Yenigün Türkiye otomotiv sanayisinin ilk 6 aylık üretim rakamlarını açıkladığı toplantıda dönüşüm hakkında da önemli açıklamalar yaptı.

AVRUPA TALEP EDİYOR

Avurupa Birliği’nde 2030 yılına kadar içten yanmalı araçların satışının yasaklanacağına dair yaşanan gelişmeleri yorumlayan OSD Başkanı Haydar Yenigün, “Türkiye’deki sanayi bu dönüşümü yakalayacak. Neden kesin söylüyorum, çünkü başka çaresi yok. Biz ürettiğimizin yüzde 80’ini yurtdışına, Avrupa’ya satan bir sektörüz. Avrupa kıtası şu anda dünyada çevre konusuna liderlik eden bir konumda. Dolayısıyla biz, bu konuda liderlik eden yere ihracat yapan bir yandan da onun koyduğu kurallara uymayan bir sektör olamayız.

KARBON NÖTR ÜRETİM

AB’nin yüzde 30 karbon emisyonu indirimi olarak bahsettiği zaten 2025 yılında yüzde 15, 2030 yılında da ikinci yüzde 15. Toplamı yüzde 30’a kadar gidecek ve bu durmayacak. Şu anda biz sıfır karbonlu üretim sektörü haline gelme planında çalışıyoruz. Hem ürettiğiniz araçlar karbon nötr olacak, elektrikli olacak, hem ürettiğiniz fabrikalar karbon nötr olacak, hem üretim için aldığınız parçayı üreten imalatçılar karbon nötr olacak, o parçaları şirketlere fabrikalara getiren lojistik sistemi sıfır karbonlu olacak. Bu bir ekosistem. Dolayısıyla çalışmalar çok yoğun bir şekilde devam ediyor” şeklinde konuştu.

ÜRETİM YÜZDE 23 İHRACAT YÜZDE 15 ARTTI

OTOMOTİV Sanayii Derneği (OSD) ocak-haziran dönemine ait verileri açıkladı. Yılın ilk altı ayında otomotiv üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 23 artarak 639 bin 661 adet, otomobil üretimi yüzde 15 artarak 416 bin 21 adet olarak gerçekleşti. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 669 bin 409 adede ulaştı. Aynı dönemde, otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 15 artarak 461 bin 528 adet olurken, otomobil ihracatı ise yüzde 6 artarak 297 bin 127 adet oldu. Ocak-haziran döneminde toplam pazar geçen yıla göre yüzde 57 artarak 411 bin 952 adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde, otomobil pazarı yüzde 52 oranında arttı ve 310 bin 325 adet oldu. Son 10 yıllık ortalamalara göre, ilk altı ayda toplam pazar yüzde 12, otomobil pazarı yüzde 17 arttı. Hafif ticari araç ve ağır ticari araç pazarı ise on yıllık ortalamanın paralelinde gerçekleşti. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, ocak-haziran döneminde toplam ihracattan yüzde 13.7 pay alan otomotiv sanayisi yılın ilk yarısını lider tamamladı.

AMAÇ AVRUPA’YA SATMAK

Yenigün, “Biz sanayiciyiz, öncelikli derdimiz Türkiye’de çok araç satmak değil. Bizim en büyük derdimiz Avrupa’ya çok fazla araç satmak. İştahımız 2017 yılındaki ihracat rakamlarına gelip, bugünkü birim maliyette araç satıp, ihracat rakamını 40 milyara doğru götürmek. Memleketin ve bizim ihtiyacımız bu. Türkiye’de vergiler kalkarsa daha fazla araba satılır mı? Müthiş satılır. Türkiye’de çok büyük bir potansiyel var. 1000 kişi başına düşen araç sayısı halen 160’larda. Zaten rakamlar ortada” diye konuştu.

‘100 BİRİM KARBONUN 75’İ ARAÇLARDAN’

HAYDAR Yenigün, karbon emisyonların dağılımı ile ilgili konuşarak, “Şöyle resme baktığınız zaman, karbon ayak izi resmine, 100 birim karbondan bahsediyorsak, 75 birimi araçların kendisinden çıkıyor. Yüzde 3’ü fabrikalardan, yüzde 15’i gibi lojistik sektöründen çıkıyor. Yüzde 7 civarında da parça imalatçılarımızdan geliyor. Sırayla gidersem en az fabrikalarımız, imalatçılar, lojistik ve en büyük parça yüzde 75 araçların kendisinden geliyor. O yüzden önce araçlara hedef koydu AB, doğru olarak. Ondan sonra eş zamanlı ve biraz da sarkmayla da diğer söylediğim sektörler de karbon nötr olacak” şeklinde konuştu.

‘ANKARA İLE GÖRÜŞME HALİNDEYİZ’

VERGİLENDİRME sisteminin de emisyon değerlerine göre olması gerektiğini belirten Haydar Yenigün şu şekilde konuştu: “Vergisini ödeyen bir sektörüz ÖTV’nin KDV’sini ödüyoruz. Bunlar gereklilikler sonucunda çıkıyor anlıyorum; devletin de neticede gelire ihtiyacı var. Ama bu otomotiv sanayinin Türkiye’de gelişimini engelleyen bir süreç. Bu sürecin nasıl düzelebileceği ile ilgili Ankara’daki kanun koyucularla görüşmelerimiz her daim devam ediyor. Ben yakın zamanda hükümetin, devletin dünyadaki örnekleri de inceleyerek, karbon nötral sıfır karbonlu otomotiv sektörü oluşabilmesi için neler yapılması gerekir çalışmasını kanun koyucular ve biz STK’larla birlikte yapacağımızı, ve bunun yakın zamanda açıklanacağını umuyorum. Avrupa’dan daha geç devreye girmekle birlikte, memleketimiz de o ekosistemin içinde bir memleket olarak girecek.”

2021 TÜRKİYE GP BİLET FİYATLARI AÇIKLANDI

ÖNCE takvime giren, ardından çıkartılan ve yeniden takvimde kendisine yer bulan Formula 1 Türkiye Grand Prix’inin bilet fiyatları açıklandı. Tüm dünyada büyük heyecanla beklenen Formula 1TM DHL Turkish Grand Prix 2021’nin biletleri 12 Temmuz Pazartesi günü saat 12.30’da satışa çıkıyor. 1-3 Ekim 2021 tarihleri arasında koşulacak olan Türkiye GP’sinin biletleri Biletix üzerinden satılacak. Formula 1TM biletleri, üç günlük kombine olarak ilk 19 günde 300 TL ile 3 bin 300 TL, sonrasında ise 375 TL ile 4 bin 125 TL arasında değişen fiyatlarla spor severlerle buluşacak. 12-31 Temmuz tarihleri arasında biletler kampanyalı bir şekilde satışa çıkacak ve 31 Temmuz tarihinden sonra alınan biletlerde bu kampanya geçerli olmayacak. Biletler geçtiğimiz sezon 14 kategoride satışa sunulurken, bu sezon Silver kategorisine bir bölüm daha eklendi ve toplam 15 kategoride satışa sunulacak.

3.9 MİLYON TL’LİK ÜSTSÜZ MODEL

LEXUS, LC 500 Convertible modelini Türkiye’de satışa sundu. Lansmana özel coupe versiyonu ile aynı fiyat olan 3 milyon 990 bin TL ile showroomdaki yerini aldı. Lexus’un yeni modelinin lansmanında değerlendirmeler yapan Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO Ali Haydar Bozkurt, “İlk 5 yıllık süreçte rekabete hayli açık bir segmette bilinirlik açısından önemli bir yol kat ettik. Türkiye’nin potansiyeline olan inancımızla, yatırımlarımıza devam ettik. Lexus mühendisliğinin zirvesi LC 500 Convertible ile ikinci 5 yıllık sürece başlıyoruz. Marka imajımıza güçlü bir katkı yapacağına inanıyorum. Şu anda 1 adet olan bu modelin çok kısa sürede satılacağını tahmin ediyoruz. Hem mevsimsel olarak hem de otomobili görenler, bu tasarıma baktıklarında ve aracın sesini duyduklarında bu özel otomobili satın almak isteyeceklerdir” dedi.

SUV’DA İDDİALI GELİYOR

GEÇTİĞİMİZ hafta B-SUV modeli BAYON’u satışa sunarak tüm dikkatleri üzerine çeken Hyundai Assan, şimdi de Yeni Santa Fe ile SUV segmentindeki iddiasını sürdürüyor. Teknolojik özellikleri, şık tasarımı ve geniş iç mekânıyla öne çıkan Yeni Santa Fe, D-SUV segmentinde konumlandırılıyor. Yeni modelle ilgili görüş veren Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel, “Yeni model ile SUV ailemiz genişliyor. SUV model çeşitliliğimizi D-SUV segmentine taşıyarak iddiamızı ikiye katlıyoruz. Santa Fe, 230 beygirlik turbo benzinli ve hibrit motoruyla tüm dikkatleri üzerine çekecek. Yeni Santa Fe ayrıca, konforlu ve zengin donanımları sayesinde bize premimum markalardan yepyeni bir müşteri kitlesi taşıyacak. Kısacası Yeni Santa Fe, teknolojik özellikleri, şık tasarımı ve Türkiye’deki SUV segmentinde fark yaratacak” şeklinde konuştu.

YENİ MOTOR YENİ DONANIMLAR



AVRUPA’nın en prestijli ödülllerinden biri olan AutoBest ödüllünün sahibi Yeni Seat Leon’a, 1.5 eTSI 150 beygir DSG motor seçeneği ile Xcellence ve FR donanımları eklendi. Ocak ayında Türkiye’de yeni jenerasyonuyla satışa sunulan Seat’ın amiral gemisi Leon, yeni motor ve donanım seçeneklerine kavuştu. DSG seçenekleri 48V hafif-hibrit (mHEV) teknolojisine sahip. eTSI olarak adlandırılan bu sistem, kalkış esnasında destek sağlıyor. 1.5 litrelik motorlar, verimliliği arttırmak için Aktif Silindir Yönetimi (ACT) özelliğine sahip. Bazı sürüş koşullarında motor, yakıt tüketimini azaltmak için yalnızca iki silindir ile çalışıyor.

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