Elektrikli büyüme rekor getirdi

Dünya çapında yaşanan mobilite dönüşümü, pandemi süreci ile birlikte beklenenin çok üzerinde bir hız kazandı. Pandemiden etkilenen sektörde yarı iletken çiplerde yaşanan arz problemi de bu dönüşüme dur diyemedi. Avrupa Çevre Ajansı’ndan yapılan açıklamaya göre Avrupa’da satılan her dokuz otomobilden bir tanesinin elektrikli veya hibrit bir araç olduğu ve koronavirüs salgını ve çip krizinin genel araç satışlarını düşürmesine rağmen düşük emisyonlu otomobil satışlarının arttığı belirtildi. Bu durum Tesla gibi önde gelen elektrikli araç üreticilerinin de beklenenin üzerinde satış rakamları elde etmesini sağladı.

EMİSYONLAR DÜŞTÜ

Özellikle Avrupa’da son 3 yılda satılan yeni araçların emisyon değerlerinin yukarıya gitme eğilimi vardı. Ancak elektrikli ve hibrit araçların satışındaki bu artış sayesinde toplam emisyon değerleri de düşüşe geçti. 2019 ile kıyaslandığında geçtiğimiz yıl ve 2021 ilk yarısında satılan yeni otomobillerin emisyon değerlerinde yüzde 12 gibi hatırı sayılır bir düşüş göze çarptı. Bu, AB’nin 2010 yılında otomobil karbondioksit standartlarını uygulamaya koyduğundan bu yana bu tür emisyonlardaki en büyük yıllık düşüş oldu.

PAYI ARTIYOR

Özellikle geçtiğimiz yıl giderek sertleştirilen karbondioksit emisyon hedefleri otomotiv sektöründeki üreticileri daha düşük emisyonlu araçlar üretmeleri ve satmaları konusunda ciddi şekilde zorladı. Bu koşulları karşılayamayan üreticilerin ciddi cezalarla karşı karşıya kalması satışlarda da önemli değişikliği gözler önüne serdi. Verilere göre, geçtiğimiz yıl AB, İzlanda, Norveç ve İngiltere’de kayıtlı 11.6 milyon yeni otomobilin yüzde 11’i tamamen elektrikli veya plug-in hibrit elektrikli araçlardan oluştu. Bu araçlar, 2019’da yüzde 3.5 olan yeni otomobil satışlarındaki paylarını üçe katladı. Genel olarak yeni otomobil satışları düşerken, Avrupa’nın elektrikli ve plug-in hibrit otomobil satışları 2020’de 1 milyonnun üstüne yükseldi. 2021’in ilk yarısında da elektrikli trend devam etti.

DÜNYA İÇİN KÜÇÜK, TÜRKİYE İÇİN BÜYÜK ADIM

ODD rakamlarına göre, Türkiye pazarında elektrikli otomobil satışlarının payı, 0.1’den 0.3 seviyesine yükseldi ve Ocak-Haziran 2020 döneminde 173 olan elektrikli otomobil adedi 2021 aynı dönemde 891’e çıktı. E-Garaj kurucu ortağı Ahmet Faruk Usta, “Avrupa’da son 5 yılda elektrikli araç satışlarının önemli bir pay almaya başladığını görüyoruz. Norveç’te bu oran yüzde 70’e ulaştı. Ülkemizde de son yıllarda bu eğilimin arttığına şahit olduk. Türkiye’de elektrikli otomobil pazarı 2020’de, önceki yıla göre yüzde 600 büyüdü” dedi.



‘10 YIL İÇERİSİNDE YÜZDE 50’LERE ÇIKACAK’

AVRUPA’da 2030 yılına kadar içten yanmalı otomobillerin satışının yasaklanması planlanırken, Türkiye pazarının büyümesi ile ilgili de önemli açıklamalar geldi. Ahmet Faruk Usta, E-Garaj olarak yılın ilk 6 ayında satılan elektrikli araçlardaki pazar payımız yüzde 10 civarında. Ülkemizde toplam yaklaşık 5 bin elektrikli otomobil var ve bu kullanıcıların yaklaşık yüzde 90’ına hizmet verdik. Gelecek 10 yılda elektrikli araçların Türkiye toplam pazarında yüzde 40-50 bandına yaklaşmasını bekliyoruz” diye konuştu.

‘MALİYETLER 4’TE 1’E İNİYOR’

E-GARAJ kurucu ortağı Kutay Yamacı ise işletme maliyetleri açısından kurumsal firmaların filo araç taleplerinde elektrikli otomobillere yönelik yoğun bir tercih eğilimi oluştuğunu gözlemlediklerini kaydederek, “Elektrikli filo araç tercih nedenleri arasında ekonomik olması ilk sırada yer alıyor. Elektrikli araçların yakıt tüketimi fosil araçlara göre çok daha düşük. Aynı zamanda bakım masrafları da yarı yarıya daha az. Vergilerde de fosil yakıtlı araçlara göre elektrikliler lehine yine 4’te 1’lik bir oran bulunuyor. Tercih edilme nedenleri arasında bir diğer konu ise kurumsal firmaların karbon ayak izinin azaltılması yönündeki çevresel duyarlılığı...” diye konuştu.

ÇİP KRİZİNE RAĞMEN İKİNCİ ÇEYREKTE REKOR

OTOMOTİV üreticilerinin pandemi sonrası yaşadığı en büyük sıkıntıların başında çip tedariki sorunu geliyor. Bu sorunla elbette elektrikli araç üreticileri de başa çıkmak zorunda kaldılar. Ancak artan talebe çip krizi dahi dur diyemedi. Dünyanın en önemli elektrikli otomobil üreticilerinden bir tanesi konumunda bulunan Tesla, ikinci çeyrekte gerçekleştirdiği 201 bin 250 adetlik teslimat ile bir rekora imza attı. Analistlerin tahmini olan 200 bin seviyesinin bile üzerinde oldu. Gelişme hisse fiyatlarına da yansıdı. Açıklamanın ardından hisseleri erken işlemlerde yüzde 3.3’e kadar yükseldikten sonra yüzde 0.3 arttı. Önde gelen Çinli elektrikli araç üreticilerinden Nio da haziran ayında rekor kaydetti. 6. ayda 8 bin adet elektrikli araç satışı gerçekleştiren marka, geçen yıla göre yüzde 116 büyüdü.

Borsada kolay işlem ve düşük komisyon için tıklayın