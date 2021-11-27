Elektrikli bisiklet rehberi

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Teknolojinin gelişmesi ile beraber geleneksel ulaşım araçları çağ atlıyor. Artık günümüzde hemen her ulaşım aracının elektrikli bir versiyonu bulunuyor. Elektrikli otomobiller, elektrikli iş makineleri, elektrikli kamyonlar, elektrikli uçaklar, elektrikli trenler, elektrikli gemiler, elektrikli otobüsler ve elektrikli bisikletler. Evet, fiziksel hareketimiz ile hareket ettirdiğimiz bisikletler de artık elektrikli geleceğin bir parçası olmuş durumdalar. Artık hemen her bütçeye hitap eden, birçok farklı kategoriyi karşılayan elektrikli bisiklet pazarda yer alıyor.

NE FARKLARI VAR

Elektrikli bisikletleri normal bisikletlerden ayıran iki önemli fark bulunuyor. Bu modeller bünyelerinde normal bisikletlerden farklı olarak genelde ortaya ya da arkaya konumlandırılan bir elektrik motoru ve bu motoru besleyen bir pil paketi taşıyorlar. Bu donanımlar sayesinde elektrikli bisikletler bacaklarınızdaki yükü alabiliyor ve size sürüşte destek oluyor. Elektrikli bisikletlerin iki farklı genel kullanım yapısı bulunuyor. İlk seçenekte motosiklet sürüşü gibi pedal çevirmeden yolculuk yapılabiliyor. Bu imkan her modelde sunulmuyor. Genel olarak hemen her modelde olan ikinci kullanım ise ‘pedal desteği’ oluyor. Bu kullanımda elektrik motoru pedal çevirmenize destek çıkıyor ve böylelikle örneğin çok dik bir yokuşu hiç zorlanmadan çıkabiliyorsunuz. Kullanıcılar pedal desteği konusunda farklı seviyeleri seçebiliyor, isterlerse güçlü destek, isterlerse düşük destek ile yol alabiliyorlar.

HIZ SINIRI UYGULANIYOR

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Elektrikli bisiklet modellerinin birçoğu yasal olarak belirlenen hız limitleri ile geliyor. Örneğin Avrupa’da bir elektrikli bisikletin maksimum hızı 25 km/s olmak zorunda. Bunun üstüne çıkıldığı zaman sınıflandırma ve bağlı olarak vergilendirmelerde değişiklikler oluyor. Bu konuda her ülke farklı değerler belirliyor. Örneğin ABD’de sınıfsal olarak maksimum 45 km/s hıza izin veriliyor. Türkiye’de de birçok modelde Avrupa gibi 25 km/s hız sınırı uygulanıyor.

MENZİLLERİ NE KADAR?

Günümüzde gelişmiş birçok elektrikli bisiklet 50 ila 100 km arasında menzil sağlıyabiliyor. Ancak bisiklet tarafında menzil değeri otomobillerden farklı olarak sürücü ağırlığı ve yolun durumu gibi etkenlere bağlı olarak ciddi şekilde değişiklik gösterebiliyor. Elektrikli bisikletlerin büyük bölümünde çıkarılabilir pil paketleri de sunuluyor. Bu sayede evinize şarj için bisikleti götürmenize gerek kalmıyor. Sadece pil paketini eve alarak rahatlıkla şarj edebiliyorsunuz. Ayrıca bu altyapıda iki farklı pil paketi kullanarak kullanım sürenizi ciddi şekilde arttırabilir, ikinci pili acil sürüşler için yedek olarak tutabilirsiniz. Bu önemli çünkü elektrikli bisikletin şarj olması bir akıllı telefon gibi kısa sürede olmuyor, tam dolum için bazı modellerde 6 saate kadar beklemek gerekebiliyor.