Elektrikli araçlara ‘yerli’ usta çözümü

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
Yunanistanın Türkiye korkusu Fransadan sonra ABD ile anlaştıYunanistan'ın Türkiye korkusu! Fransa'dan sonra ABD ile anlaştı#Yunanistan
Demirören Şirketler Grubundan mesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusuDemirören Şirketler Grubu'ndan mesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusu#Demirören Şirketler Grubu
DEAŞlı Karadul Holden kaçışı anlattı Türkiyede yakalanmıştıDEAŞ'lı Karadul 'Hol'den kaçışı anlattı! Türkiye'de yakalanmıştı#DEAŞ
Kira zammına hukuk freni İşyeri kiralarıyla ilgili önemli uyarı geldiKira zammına hukuk freni! İşyeri kiralarıyla ilgili önemli uyarı geldi#Kira
Tamerci de değilim Nihalci de değilimTamerci de değilim Nihalci de değilim#Tamer Karadağlı
Koronavirüsün biteceği tarihi açıkladı Kış zor geçecek ama...Koronavirüsün biteceği tarihi açıkladı! 'Kış zor geçecek ama...'#Koronavirüs
Erdoğan’ın gençlerle buluşmasının öteki yüzüErdoğan’ın gençlerle buluşmasının öteki yüzü#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Erdoğan Demirören Golf Turnuvası’nın 4’üncüsü tamamlandıErdoğan Demirören Golf Turnuvası’nın 4’üncüsü tamamlandı#Erdoğan Demirören
İnanmıyorlar Komplo teorisyenleri şimdi de iklim krizi için mesaideİnanmıyorlar! Komplo teorisyenleri şimdi de iklim krizi için mesaide#Koronavirüs
Hataydaki olayla ilgili Kadir Şekerin babası konuştu: Oğlum mazeret olmamalıHatay'daki olayla ilgili Kadir Şeker'in babası konuştu: Oğlum mazeret olmamalı#Kadir Şeker
Zeytin işinde dengeler değişti Aracıyı ortadan kaldırdıkZeytin işinde dengeler değişti! Aracıyı ortadan kaldırdık#Zeytin
Zeynep Bastık ile Edisin dansı olay oldu: Sen evlisinZeynep Bastık ile Edis'in dansı olay oldu: Sen evlisin!#Zeynep Bastık
Bakan Dönmez hedefi açıkladı... Rekor beklentiBakan Dönmez hedefi açıkladı... Rekor beklenti#Maden
Ronaldo bir rekoru daha tarihe gömdü Portekiz-Katar maçında şov, Sergio Ramos...Ronaldo bir rekoru daha tarihe gömdü! Portekiz-Katar maçında şov, Sergio Ramos...#Cristiano Ronaldo
İtalyan mafyası işleri üstlenen Y kuşağından dertli: Her şeyi mesajla yapıyorlarİtalyan mafyası 'işleri üstlenen' Y kuşağından dertli: 'Her şeyi mesajla yapıyorlar!'#Organize Suç
HABERLEREkonomi Haberleri

Elektrikli araçlara ‘yerli’ usta çözümü

#Elektrikli Araç#Bakım Ustaları#SANLAB
Elektrikli araçlara ‘yerli’ usta çözümü

‘Sanayi’ ve ‘laboratuvar’ kelimelerini birleştirerek sanayinin laboratuvarı olma hedefiyle SANLAB markasını yaratan Salih Kükrek ve Evren Emre, ‘Türkiye’de teknoloji üretilemez’ algını kırma hedefiyle yola çıktı. Girişimcilerin son projesi ise elektrikli araç sektörüyle ilgili. Kükrek ve Emre, yeni simülasyonu ile elektrikli araç bakım ustaları yetiştirmeyi planlıyor.

Haberin Devamı

Şirketin kuruluş hikâyesi bundan 12 yıl önce başlıyor. İki genç mühendis 2009’da iş için gittikleri Kazakistan’da operatörlük tecrübesi yeterli olmayan bir personelin iş kazasına şahit oluyor. Bundan etkilenen girişimciler, operatörlerin daha iyi, daha etkin bir şekilde eğitmek üzere kolları sıvıyor ve forklift eğitim simülatörünü geliştiriyor. SANLAB, aynı yıl içerisinde katıldıkları ilk fuarda dönemin Sanayi Bakanı Nihat Ergün ve beraberindeki heyete ürünü tanıtma şansı buluyor ve bu dönüm noktası oluyor.

ASELSAN’DAN TEŞEKKÜR

Sanayi Bakanlığı ve TÜBİTAK’ın Türkiye’deki teknoloji alanında çalışmalar yapan şirketler arasında yaptığı araştırmalar sonucunda, 2012’de ‘Türkiye’nin en iyi teknoloji girişim şirketi’ seçilen SANLAB, devlet tarafından Silikon Vadisi’ne gönderilen ilk teknoloji şirketi oluyor. SANLAB dünya arenasına, savunma sanayi sektöründe ASELSAN desteğiyle millileştirmesini gerçekleştirdikleri ‘6 Eksenli Hareket Platformu’ ile de çıkıyor. Bu yıl düzenlenen IDEF’21 fuarında ASELSAN tarafından ‘Millileştirme Teşekkür Belgesi’ ne layık görülen SANLAB’ın ürünü; hava, deniz ya da kara araçlarında yaşanan titreşim ve ivmelerin yüksek hassasiyet ve gerçeklikte simüle edilmesini sağlayan gerçek zamanlı bir test sistemleri teknolojisi.

‘YAPILAMAZ ALGISINI KIRDIK’

Haberin Devamı

Türkiye’de uzun yıllardır devam eden ‘biz yapamayız’ ve ‘yaptırmazlar’ algısını kendi çabalarıyla kırdıklarını söyleyen SANLAB Kurucu Ortağı Salih Kükrek, “Türkiye’de hemen hemen her sektörde yabancı markaların ürünlerinin daha kaliteli olduğu algısı bulunuyor. Bizim bu algıyı kırmamız kolay olmadı. Çalışmalarımız sonucunda Türkiye’nin yerli ve milli otomobil markası TOGG’a ‘döngüde sürücü’ ve ‘döngüde yazılım ve donanım’ simülasyon altyapısı ile hareketli simülasyon ürettik. Öte yandan ‘YÖK Sanal Laboratuvar Projesi’ ile pandemi döneminde üniversitelerde laboratuvar uygulamaları gerektiren derslerin yürütülebilmesi geliştirilen çözüme katkı sunduk. Fizik deneylerinin sanal olarak yapılabildiği deney simülasyonlarımız, şu an 48 üniversitede kullanılıyor” diye konuştu.

İSTİHDAM AÇIĞI

Haberin Devamı

SANLAB’ın son projesi elektrikli araç sektörünü ilgilendiriyor. Yakın gelecekte yaşanacak elektrikli araçların bakımı ve onarımı gibi konularda istihdam açığını kapatmak için elektrikli araç eğitim projesi çalışılıyor. Yüz binlerce fosil yakıtlı motor ustasının elektrikli araç bakım ustasına dönüştürülmesine yine simülasyon aracılığıyla yardımcı olacaklarını açıklayan Kükrek, “Yakın gelecekte bu alanda yaşanacak istihdam sorununu yerli teknolojilerimiz ve yerli ustalarımız ile çözeceğiz. Bu proje kapsamında Türkiye’nin elektrikli araç ustalarıyla dünyada öncü olacağız” diye konuştu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Elektrikli Araç#Bakım Ustaları#SANLAB