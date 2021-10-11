Elektrikli araçlara ‘yerli’ usta çözümü

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Şirketin kuruluş hikâyesi bundan 12 yıl önce başlıyor. İki genç mühendis 2009’da iş için gittikleri Kazakistan’da operatörlük tecrübesi yeterli olmayan bir personelin iş kazasına şahit oluyor. Bundan etkilenen girişimciler, operatörlerin daha iyi, daha etkin bir şekilde eğitmek üzere kolları sıvıyor ve forklift eğitim simülatörünü geliştiriyor. SANLAB, aynı yıl içerisinde katıldıkları ilk fuarda dönemin Sanayi Bakanı Nihat Ergün ve beraberindeki heyete ürünü tanıtma şansı buluyor ve bu dönüm noktası oluyor.

ASELSAN’DAN TEŞEKKÜR

Sanayi Bakanlığı ve TÜBİTAK’ın Türkiye’deki teknoloji alanında çalışmalar yapan şirketler arasında yaptığı araştırmalar sonucunda, 2012’de ‘Türkiye’nin en iyi teknoloji girişim şirketi’ seçilen SANLAB, devlet tarafından Silikon Vadisi’ne gönderilen ilk teknoloji şirketi oluyor. SANLAB dünya arenasına, savunma sanayi sektöründe ASELSAN desteğiyle millileştirmesini gerçekleştirdikleri ‘6 Eksenli Hareket Platformu’ ile de çıkıyor. Bu yıl düzenlenen IDEF’21 fuarında ASELSAN tarafından ‘Millileştirme Teşekkür Belgesi’ ne layık görülen SANLAB’ın ürünü; hava, deniz ya da kara araçlarında yaşanan titreşim ve ivmelerin yüksek hassasiyet ve gerçeklikte simüle edilmesini sağlayan gerçek zamanlı bir test sistemleri teknolojisi.

‘YAPILAMAZ ALGISINI KIRDIK’

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Türkiye’de uzun yıllardır devam eden ‘biz yapamayız’ ve ‘yaptırmazlar’ algısını kendi çabalarıyla kırdıklarını söyleyen SANLAB Kurucu Ortağı Salih Kükrek, “Türkiye’de hemen hemen her sektörde yabancı markaların ürünlerinin daha kaliteli olduğu algısı bulunuyor. Bizim bu algıyı kırmamız kolay olmadı. Çalışmalarımız sonucunda Türkiye’nin yerli ve milli otomobil markası TOGG’a ‘döngüde sürücü’ ve ‘döngüde yazılım ve donanım’ simülasyon altyapısı ile hareketli simülasyon ürettik. Öte yandan ‘YÖK Sanal Laboratuvar Projesi’ ile pandemi döneminde üniversitelerde laboratuvar uygulamaları gerektiren derslerin yürütülebilmesi geliştirilen çözüme katkı sunduk. Fizik deneylerinin sanal olarak yapılabildiği deney simülasyonlarımız, şu an 48 üniversitede kullanılıyor” diye konuştu.

İSTİHDAM AÇIĞI

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SANLAB’ın son projesi elektrikli araç sektörünü ilgilendiriyor. Yakın gelecekte yaşanacak elektrikli araçların bakımı ve onarımı gibi konularda istihdam açığını kapatmak için elektrikli araç eğitim projesi çalışılıyor. Yüz binlerce fosil yakıtlı motor ustasının elektrikli araç bakım ustasına dönüştürülmesine yine simülasyon aracılığıyla yardımcı olacaklarını açıklayan Kükrek, “Yakın gelecekte bu alanda yaşanacak istihdam sorununu yerli teknolojilerimiz ve yerli ustalarımız ile çözeceğiz. Bu proje kapsamında Türkiye’nin elektrikli araç ustalarıyla dünyada öncü olacağız” diye konuştu.