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Elektrikli araçlar Bursa’da konuşuldu

#Elektrikli Otomotiv#Bursa#TESAB
Elektrikli araçlar Bursa’da konuşuldu

Bursa’da, Türkiye Elektrik Sanayi Birliği (TESAB) ve Büyük Elektrik Sistemleri Uluslararası Konseyi (CIGRE) Türkiye Ulusal Komitesi iş birliğiyle düzenlenen “CIGRE Türkiye Sektör Buluşmaları”nda elektrikli araçlar konusu masaya yatırıldı.

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Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nda (BTSO) düzenlenen programda konuşan Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) Genel Müdürü İzzet Alagöz, elektrik üretim sistemlerinde yerliliğe verdikleri önemi anlattı. Türkiye Elektrik Sanayi Birliği (TESAB) ve Büyük Elektrik Sistemleri Uluslararası Konseyi (CIGRE) Türkiye Ulusal Komitesi Başkanlığı görevini de yürüten Alagöz, bu tür etkinliklerde ilk kez Ankara’nın dışına çıktıklarını belirterek, söz konusu çalışmaların kendilerine heyecan verdiğini kaydetti.

AVRUPA VE ABD ÖRNEĞİ

Etkinliği düzenlemek için otomotiv üssü Bursa’yı seçtiklerini dile getiren Alagöz, şöyle konuştu: “Elektrikli araçlar ve özellikle biz enerjinin depolanması, şarj edilmesi, sistemlerin bunlara hazırlanmasıyla ilgili varlık göstermek zorundayız. Bize düşen kısmı burası ama otomotivin başkentinde de gelip elektrikli araçları konuşmak istedik. Avrupa’dan ve ABD’den birçok örneği karşılaştırdık. ABD’den dönen arkadaşlarımız elektrikli araçların nasıl şarj olmak için kuyruk beklediğini ifade etti. Benzer durumları ülkemizde gösterdiğimiz zaman büyük tepki alacağız. Onun için ülke olarak bu olumsuz örnekleri iyi değerlendirmek, şebekemizi, sistemimizi buna hazır etmek gerekiyor. Biz elektrik adına üzerimize düşen yükümlülüğün bilincindeyiz.”

HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR

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Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Başkanı Baran Çelik de “En önemli ihracat pazarımız Avrupa Birliği (AB) ve 2035 yılından itibaren yeni araçların tamamının sıfır emisyona sahip olması hedefleniyor. 1 Ocak 2026’dan itibaren sınırda karbon düzenlemesi ihracatçı için önemli bir maliyet unsuru. Bizler de AB ile yoğun olarak ihracat yapan sektör olarak bu konuyu özellikle dikkate aldığımızda AB’nin giderek katılaşan tedbirlerine hızlı şekilde cevap vermek hayati önem taşıyacak” dedi.

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#Elektrikli Otomotiv#Bursa#TESAB