Elektrikli araç şarjında ‘yatırım’ akımı

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Şarj soketi başına düşen araç sayısında Avrupa’nın önde gelen ülkeleri arasında yer alan Türkiye’de hızlı şarj soketi (DC) yaklaşık 7 bin adedi aştı. Yıl sonuna kadar 10 bin adede yaklaşması bekleniyor. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde 1 milyon adede ulaşacağı tahmin edilen elektrikli araç pazarında En Yakıt markasıyla şarj istasyonu yatırımlarını büyüten Akcan Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Akcan, “Şu anda 142 istasyonumuz var. Yıl sonunda 300 olacağız. Türkiye’de tüm ağı 180 kw gücünde olan tek şirketiz” dedi.

Elektrikli araç şarj istasyonları alanında ilk 5’te olmayı hedeflediklerini kaydeden Akcan, geçtiğimiz günlerde bir grup gazeteciyle bir araya geldi.

CİHAZ BAŞINA 30 BİN EURO

“Lisans alan işletmeci sayısı 180’lere ulaştı” diyen Özcan, akaryakıtta da benzer durumun yaşandığını şu anda istasyon sayısının 34’e kadar düştüğünü belirtti. Özcan, “Elektrik de bu yolu takip edecek. Sektörde konsolidasyon yaşanacak. Burada da 30-35’lere kadar düşülebilir. Şu an ilk 10’dayız” diye konuştu. Özcan ayrıca, “İlk 10 içinde olmak için yatırım şart. Sadece cihaz yatırımları değil. Arkadaki trafolar için de yatırım gerekiyor. Bunun için cihaz başına 30 bin Euro’luk bedeller var. Trafoyla 65 bin Euro’yu buluyor. Hesaplarımıza göre 50 milyon Euro civarı yatırım yapan lisanslı firmalar, ilk beş içinde ayakta kalacak” ifadelerini kullandı.

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İLK 5 HEDEFİ

Özcan’ın hedefi bu ilk 5 içinde yer almak. Bunu da şöyle anlattı: “İlk 5’teki firmanın en az 800 cihazı olmalı. Hepsi DC olmalı. İkinci 5 için de 450 civarı gerekiyor. İlk 10’daki yerimizi koruyacağız. Bunun için yaklaşık 30 milyon Euro’luk yatırım yapmamız gerekiyor. Uzun vadede ise ilk 5’in içerisinde olmak istiyoruz.”

2025’E KADAR SOKET SAYISI 46 BİNİ BULACAK

2023 başında Türkiye’deki elektrikli araç sayısı 15 bin adetken Temmuz 2024 itibarıyla bu sayı 120 bini aştı. EPDK’dan lisans alan şarj ağı işletmecilerinin yatırımları ile 1 Nisan 2024 itibarıyla elektrikli araç şarj soket sayısı 17 bin adedi geçti. Bunların 7 binini hızlı (DC) soketler oluşturdu. 2025’te elektrikli araç sayısının 269 bin, şarj soketi sayısının 46 bine ulaşması bekleniyor.

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122.670; Haziran 2024 itibarıyla Türkiye’de trafiğe kayıtlı elektrikli otomobil sayısı

18.454; Mayıs 2024 itibarıyla elektrikli araç şarj soketi sayısı

6.474; Mayıs 2024 tarihi itibariyle hızlı şarj soketi (DC) sayısı