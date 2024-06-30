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Elektrik zammına tepki: ‘Enflasyonla mücadele inancını sekteye uğratır’

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#Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu#EPDK#Enflasyon
Elektrik zammına tepki: ‘Enflasyonla mücadele inancını sekteye uğratır’
Oluşturulma Tarihi: Haziran 30, 2024 07:00

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) geçtiğimiz gün elektrik perakende satış fiyatlarında mesken abone grubu için yüzde 38’lik zam yapıldığını açıkladı.

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“Bu zam, enflasyonla mücadele inancını sekteye uğratır” diyen İstanbul Sanayi Odası Başkanı (İSO) Erdal Bahçıvan, zam kararına ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

“Enflasyonla mücadelede, dezenflasyon sürecine girme noktasında çok kritik bir süreçten geçmekteyiz. Bu mücadelede toplumun üzerinde inanç sağlamak adına herkesin maksimum fedakarlığı yapmasına ihtiyacımız var. Fakat bu hassas dönemde elektriğe yüzde 40’a yaklaşan böylesine yüklü bir zammı; haklı gerekçeleri olsa bile, son yılların en tatsız alışkanlığı olan enflasyonist yaklaşımların değirmenine bir kerte daha su taşımak olarak değerlendiriyorum. Bu zam, enflasyonla mücadele inancını sekteye uğratır. Eğer enflasyonla mücadelede başarıyı yakalamak istiyorsak, tek seferde bu tür yüklü zamların artık gündemimizden çıkmasına ihtiyaç var.”

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#Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu#EPDK#Enflasyon

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