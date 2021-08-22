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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 22.08.2021 - 11:21 | Son Güncelleme:

Elektrik üretiminde yeni rekor

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Elektrik üretiminde yeni rekor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Temmuz ayında elektrik üretiminde 30 bin gigavatlık üretimle rekor kırıldığını açıkladı.

Bakanlığın, Twitter hesabından paylaştığı infografiğe göre, geçen ay elektrik üretiminde aylık bazda tüm zamanların rekoru kırıldı. Temmuzda 30 bin gigavatsaatin üzerinde elektrik üretimi gerçekleşti.



Yenilenebilir enerjide de rekorların yenilendiği temmuz ayında, güneş ve rüzgar enerjisinin elektrik üretimindeki payı yüzde 14,8 oldu. Lisanssız elektrik üretimi ise 1406 gigavatsaate ulaştı.

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Söz konusu dönemde, rüzgardan elektrik üretimi 3 bin 34 gigavatsaat, güneşten elektrik üretimi 1555 gigavatsaat, biyokütleden elektrik üretimi ise 632 gigavatsaat olarak kayıtlara geçti.

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