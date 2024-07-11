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Elektrik tüketiminde ‘sıcak hava’ rekoru

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#Elektrik#Türkiye Elektrik İletim AŞ#Kömür
Elektrik tüketiminde ‘sıcak hava’ rekoru
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 11, 2024 07:00

Türkiye’de elektrik tüketiminde önceki gün 1 milyon 147 bin 848 megavatsaatle günlük bazda rekor kırıldı.

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Yurt genelinde hava sıcaklıklarının yükselmesine paralel olarak artan klima kullanımı ve tarımsal sulama, elektrik tüketiminde zirvenin görülmesine yol açtı.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerinden alınan bilgilere göre, Türkiye’de önceki gün 1 milyon 147 bin 848​​​​​​​ megavatsaatle günlük bazda tüm zamanların en yüksek elektrik tüketim seviyesi kaydedildi. Elektrik tüketiminde daha önceki en yüksek seviye, 17 Ağustos 2023’te 1 milyon 132 bin 567 megavatsaatle gerçekleşmişti. Saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 55 bin 556 megavatsaatle 15.00’te, en düşük tüketim ise 36 bin 858 megavatsaatle 07.00’de oldu.

Önceki gün günlük bazda 1 milyon 144 bin 454 megavatsaat elektrik üretildi. Üretimde ilk sırada yüzde 20.6 ile doğalgaz santralları yer aldı. Bunu yüzde 19.8 ile ithal kömür santralları ve yüzde 16 ile barajlı hidroelektrik santralları izledi. Öte yandan Türkiye, önceki gün 6 bin 779 megavatsaat elektrik ihracatı, 10 bin 162 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

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#Elektrik#Türkiye Elektrik İletim AŞ#Kömür

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