Elektrik santrallerine 187 milyon liralık kapasite mekanizması desteği

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Kapasite mekanizmasından yararlanan üretim tesislerine yapılacak ödemelere ilişkin liste, TEİAŞ'ın internet sitesinde yayımlandı. Buna göre, söz konusu mekanizma kapsamında yer alan 51 santralden 44'üne ağustos ayı için toplam 187 milyon 550 bin 349 lira ödenecek. En yüksek ödemeler 15 milyon 159 bin 783 lirayla Soma Termik Santral Elektrik Üretim AŞ'ye yapılacak. Bu şirketi, 9 milyon 993 bin 207 lira ödemeyle Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ izleyecek.

Ödeme yapılacak santraller arasında 15 yerli kömür yakıtlı termik santral, 4 yerli ve ithal kömür yakıtlı termik santral, 17 doğal gaz yakıtlı elektrik santrali ve 8 hidroelektrik santrali bulunuyor. Kapasite mekanizması kapsamında TEİAŞ tarafından elektrikte sürdürülebilirlik ve arz güvenliğini sağlamak amacıyla santrallere kapasite ödemesi yapılıyor.