Elektrik indirimi yarın başlıyor! Tüm abone gruplarına yüzde 15 uygulanacak

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Elektrikte tüm abone gruplarında 1 Nisan tarihinden itibaren yüzde 15’lik indirim gelecek. Sanayi grubunda 100 kWh tüketen bir abonenin faturasında 61.45 lira indirim olacak. Yine 100 kWh tüketen konut abonesinin faturasında ise 26 liralık bir indirim söz konusu olacak. Konut abone grubunda düşük kademedekiler için bir kilovat saati vergi dahil 1.73 lira olan fiyat, 1 Nisan tarihinden itibaren 1.47 liraya düşecek.

KONUT HESABI

Konutlarda tüketiciler, halihazırda 100 kWh tüketime karşılık 173.46 lira fatura öderken, 1 Nisan 2023 tarihinden itibaren yapılacak indirimden sonra aynı miktarda yapılacak tüketime karşılık 147.44 TL lira ödeyecekler. Ortalama 230 kwh tüketen bir ailenin faturası aylık 397.9 lirayken, 338.1 liraya düşecek. Bu tüketim miktarında da 59.8 liralık bir indirim söz konusu olacak.

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SANAYİDE NE OLACAK

Sanayi abone grubu tüketicileri 100 kWh tüketime karşılık 409.67 TL fatura öderken, 1 Nisan 2023 tarihinde yapılan indirim sonrası aynı miktar tüketime karşılık 348.22 TL ödeyecek.

GÖZLER DOĞALGAZDA

Konutlarda kullanılan doğalgazda indirim için ise gözler 20 Nisan tarihine çevrildi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan arife günü Karadeniz gazının Filyos İşleme Tesisi’ne getirilmesi törenini yaparken müjde verileceğini açıklamıştı. Burada da konutlara verilen doğalgaz ile ilgili indirimin açıklanabileceği belirtiliyor.

AZAMİ UZLAŞTIRMAYA 6 AY UZATMA

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) 1 Nisan 2022 tarihinde devreye aldığı azami uzlaştırma fiyat mekanizması (AUF) 6 ay daha uzatıldı. EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz küresel piyasalardaki enerji hammadde fiyatları açısından hareketli ve zorlu bir yılın geride kaldığını belirterek, AUF mekanizmasının bu süreçte önemli bir güvence teşkil ettiğini vurguladı. Yılmaz, “Artan hammadde fiyatları sebebi ile yüksek maliyetle elektrik üreten santrallerin kapanması Türkiye’nin arz güvenliğini sekteye uğratabilirdi. Bu durum tüketicilerimiz için de çok büyük bir maliyet yüküne sebep olabilirdi. Bu senaryonun yaşanmasına sektörümüz ile elbirliği içinde izin vermedik. 6 ay daha piyasalarımızdaki dengeyi gözetmeye devam edeceğiz” dedi. EPDK tarafından alınan karar ile azami uzlaştırma fiyatları; (MWh başına) doğalgaz santralleri için 2 bin 550 lira, kömür santralleri için bin 800 lira, yenilenebilir kaynaklar için bin 700 lira olarak belirlendi.

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AUF MEKANİZMASI NASIL İŞLİYOR?

EPDK tarafından belirlenmiş olan azami uzlaştırma fiyatları; maliyetlerde oluşan yükseliş ve düşüşler takip edilerek güncelleniyor. Serbest piyasada oluşan bedeller ile azami uzlaştırma fiyatları arasındaki fark ‘destekleme bedeli’ olarak bir havuzda toplanıyor. Bu havuzda oluşan gelir, tüketicilerin elektrik tüketimleri için kullanılarak piyasada oluşan fiyat artışlarından tüketiciler korunuyor.