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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 01.10.2020 - 09:17 | Son Güncelleme:

Elektrik fiyatlarına yeni düzenleme

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Elektrik fiyatlarına yeni düzenleme
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) tarafından uygulanacak aktif elektrik toptan satışında, dağıtım şirketlerine teknik ve teknik olmayan kayıp enerji satışları ile görevli tedarik şirketlerine yapılan satış bedeli kilovatsaat başına 15,4894 kuruş olarak belirlendi.

EPDK'nin konuya ilişkin Kurul kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, EÜAŞ tarafından 1 Ekim 2020 tarihi itibarıyla uygulanacak aktif elektrik enerji toptan satış bedeli, dağıtım şirketlerine teknik ve teknik olmayan kayıp enerji satışları ile görevli tedarik şirketlerine yapılan satışlarda kilovatsaat başına 15,4894 kuruş olacak.

Dağıtım şirketlerine genel aydınlatma kapsamında yapılan satışlarda ise kilovatsaat başına 29 kuruş olarak uygulanacak.

Öte yandan, bu yılın ekim dönemi için tedarik edilen birim enerji miktarı başına öngörülen Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması (YEKDEM) maliyeti revize edildi.

Kurul kararına göre, bu yıl için öngörülen YEKDEM maliyeti megavatsaat başına ortalama 104 lira 4 kuruş oldu.

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