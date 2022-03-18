Elektrik fiyatlarına 6 aylık önlem kararı

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EPDK’dan yapılan yazılı açıklamada, 6446 sayılı yasada yapılan değişikle, dünyada enerji piyasalarında oluşan fiyat artışlarının tüketicileri daha fazla etkilememesi için kurumun önlem alabilmesine imkân sağlandığı belirtilerek, “Ülkemizde hidrolik, rüzgar, güneş, jeotermal, yerli kömür, ithal kömür ve doğalgaz gibi birbirinden farklı kaynaklar vasıtasıyla üretilen aynı miktarda elektrik enerjisi için katlanılan maliyetler birbirinden oldukça farklılık gösterebilmektedir.

Yurtdışı piyasalardan kaynaklanan kömür ve doğalgaz maliyetlerindeki artışlar piyasamızda oluşan elektrik fiyatlarını da etkilemektedir. Bu durum maliyetleri nispeten daha az artan kaynaklardan üretilen elektriğin satış bedelinin de artmasına neden olabilmektedir. Bu maliyet farklılıkları, birbirine yakın seyrederken elektrik piyasamızda herhangi bir soruna sebep olmazken, üretim kaynak maliyeti farklılıklarında yaşanan artışlar serbest piyasa fiyatlarında makulün üstünde artışları da getirebilmektedir. Diğer bir deyişle aynı ürün için bazı kaynak türlerindeki santraller maliyetlerini dahi karşılayamazken başka kaynak türlerinde aşırı oranda karlar oluşabilmektedir” denildi.

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PİYASA YAPISI VURGUSU

Bu durumun sadece üreticiler açısından değil bütün tüketicilere fiyat artışının riski olarak yansıyabildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi: “Bu nedenle elektrik enerjisi fiyatlarının makul olmayan değerlere ulaşmasının önlenmesi, yaşanan kaynak maliyeti artışları nedeni ile üretim yapamayan santrallerin de arz güvenliğine katkısının sağlanması ve piyasanın sağlıklı ve kesintisiz işleyişinin sürdürülebilmesi için Kanunun verdiği yetki çerçevesinde Kurumumuzun alacağı önlemlerin usulü belirlenmiştir. Usul ve esaslar çerçevesinde arz güvenliği veya fiyat artışlarının tüketicilerimize olan etkileri kısa ve uzun dönemli olarak değerlendirilmesi sonucunda oluşan şartlar değerlendirilerek serbest piyasa yapısını bozmadan ve piyasanın işleyişine müdahale etmeden kurumumuzun kanunun cevaz verdiği ölçüde 6 aya kadar önlem alması sağlanacaktır. EPDK; bakanlığımızla birlikte arz güvenliği başta olmak üzere elektrik enerjisi ve kaynaklarının fiyatlarını hem yurtiçinde hem yurtdışında takip etmeye devam edecek, gerekli görülmesi halinde kanun ve mevzuat kapsamında bütün önlemler alınacaktır.”