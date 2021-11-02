Elektrik fiyatı açıklaması

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Bakan Dönmez, Dervişoğlu’na şu yanıtı verdi: “Elektrik tarifesi, aktif enerji maliyeti, elektriğin üretim tesisinden son kullanıcıya kadar aktarılması için oluşan iletim ve dağıtım maliyetleri ile perakende satış hizmeti faaliyetinin yürütülmesi kapsamındaki maliyetlerden müteşekkil olup, bu maliyet kalemlerindeki değişimlere bağlı olarak elektrik birim bedellerinde aşağı veya yukarı yönlü değişimler meydana gelmektedir. Perakende elektrik satış tarifesinin belirlenmesinde tarife konusu faaliyetlerle ilgili tüm maliyetlerin mevzuat gereği dikkate alınması gerekmekte olup, bu maliyetlerde gerçekleşen artışların, azalışların doğal sonucu olarak perakende satış tarifelerinde artışlar, azalışlar gerçekleşmektedir. Buna ilave olarak, 2021 yılı içerisinde yaşanan kuraklık gibi dışsal etkenler elektrik üretiminde ithal kaynakların payım arttırmıştır. Tüm bunların sonucu olarak söz konusu santrallerin üretim maliyetleri yükselmiş, bu yükselme de elektriğin borsası olarak tabir edilen gün öncesi, gün içi ve dengeleme uzlaştırma piyasalarında oluşan fiyatlarda yukarı yönlü baskı oluşturmuştur. Elektrik faturalarında yer alan TRT payına ilişkin bakanlığımızın herhangi bir yetkisi bulunmamaktadır.”