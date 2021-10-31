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Elektrik faturasını düşürecek 6 öneri

#Elektrik Faturası#Tasarruf#Yöntemler
Elektrik faturasını düşürecek 6 öneri

Dünyada her yıl 31 Ekim Dünya Tasarruf Günü olarak kutlanıyor. 1924’te Birinci Uluslararası Tasarruf Kongresi’nde kabul edilen Dünya Tasarruf Günü’nde tasarrufun önemine dikkat çekilerek bireyler bilinçlendiriliyor. Elektrik tedarikçileri karşılaştırma ve değiştirme sitesi encazip.com da, Dünya Tasarruf Günü vesilesiyle elektrik kullanımında fayda sağlayacak tasarruf önerilerinde bulundu.

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İşte o öneriler:

1- TASARRUFLU AMPUL KULLANIN

Aydınlatmada akkor ampullere göre daha uzun ömürlü olduğu için floresan veya LED ampuller tercih edilebilir. Çünkü 40 Watt’lık bir floresan ampul ya da 18 Watt’lık bir LED ampul, 40 Watt’lık bir akkor ampule kıyasla daha fazla ışık verir. Akkor ampuller, LED ampullerle değiştirilirse bir yılda bir ampulde 100 TL’den fazla tasarruf edilebilir.

2- ELEKTRİK KULLANIM SAATLERİNE DİKKAT

Üç zamanlı tarife kullanılıyorsa çamaşır ya da bulaşık makinesini çalıştırmayı gece saatlerine bırakarak daha ucuz elektrik tüketilebilir. Ancak özel olarak elektrik tedarikçileri ile görüşüp üç zamanlı elektrik tarifelerine geçiş yapılmazsa elektrik enerjisi günün her saatinde aynı fiyatta olur. Gece saatlerinde daha ucuz elektrik fiyatlarından faydalanmak için tüketicilerin mutlaka elektrik tedarikçileri ile bu doğrultuda anlaşma yapmaları gerekir.

3- GÜNEŞ IŞIĞINI KAÇIRMAYIN

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Odaya güneş ışığı almak hem aydınlatma hem de ısınma maliyetlerinin azaltılmasına yardımcı olur. Kış aylarında bile güneş ışığının ısınmaya büyük faydası olur. Bu nedenle sabahları perdeleri açarak evin güneş ışınlarıyla aydınlanmasına ve ısınmasına özen gösterin. Perdeler gün boyu açık bırakmak istenilmezse açık renkli perdeler veya güneşlikler kullanılarak güneş ışığının odaya daha fazla girmesini sağlanabilir.

4- YALITIM YAPTIRIN

Evler konumu gereği fazla güneş almıyor olabilir. Bu durumda bina cephesine ısı yalıtımı yaptırmak faydalı olabilir. Benzer şekilde pencerelerin yalıtımının iyi olduğuna ve içeri soğuk hava girmediğine dikkat etmekte yarar var. Ayrıca çift cam kullanılarak da elektrik faturasının düşmesine katkıda bulunulabilir.

5- A SINIFI BEYAZ EŞYA TERCİH EDİN

Buzdolabı, bulaşık ve çamaşır makinası gibi beyaz eşyalardan tasarruf etmenin yolu satın alma sürecinde başlıyor. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi gibi beyaz eşyaları mutlaka A enerji sınıfına dahil ürünlerden seçin. Çünkü evinde her cihazı A enerji verimliliği sınıfında olan tüketiciler elektrik faturalarında en az yüzde 25 kâr edebiliyor.

6- İHTİYACINIZ KADAR SUYU ISITIN

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Kış aylarıyla birlikte sıcak içecek tüketimi artıyor. Çay, kahve, bitki çayı en çok tüketilen içecekler arasında. Kahve ya da çay yapılacağı zaman su ısıtıcısında ihtiyaç kadar su kaynatarak fazla elektrik tüketiminin önüne geçilebilir. Ayrıca beklemede kalan elektrikli çay makineleri önemli miktarda enerji kullanabilir, bu nedenle kullanılmadığında çay makinelerini kapatın. Elektrikli su ısıtıcısında biriken kireç, suyun geç ısınmasına neden olduğundan cihaz daha fazla elektrik harcar. Bu nedenle oluşan kireç ve tortuları sık sık temizleyin.

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