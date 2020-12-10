Elektrik faturasında yük 5 yıl daha sürecek

Resmi Gazete’de yayınlanan Elektrik Dağıtım Tarifesi’nin Düzenlenmesi ile Perakende Satış Tarifesi’nin Düzenlenmesi hakkındaki iki ayrı tebliğe göre bu konuda tüketiciye çıkan maliyetler önümüzdeki dönemde artacak. Buna göre dağıtım ve tedarik şirketleri faturalara 5 yıl daha farklı harcama kalemlerini dahil edebilecek.

Bu kalemlerin arasında şirketlerin yaptığı bazı özel harcamlar da bulunuyor. Şirketler yapacağı temsil, ağırlama, ilan, dernek aidatı, noter ücreti, mahkeme masrafları, denetim, danışmanlık ve müşavirlik giderlerini yüzde 7 arttırarak faturalara yansıtmaya devam edecek. Dağıtım ve tedarik şirketlerinin bu giderlerin 2015-2020 döneminde faturalara yansıtılması için düzenleme çıkarılmıştı. Yeni tarifeler 2021-2025 dönemi için geçerli.

‘YASAL DAYANAĞI VAR’

Konuya ilişkin açıklamaya yapan Enerji Piyasası Denetleme Kurumu (EPDK) ise şu ifadeleri kullandı: “Söz konusu giderler, sadece dağıtım şirketleri için değil tüm sektörler, tüm şirketler, hatta kamu kurumları için yasal altyapısı olan giderler. Bu giderler özelleştirme öncesinde dahi bulunmakta. Düzenleme ile bu giderlere tavan ve limit getirmiştir. Giderlerin tüketiciye yansıtıldığı fakat gelirlerin şirkete bırakıldığı iddiası da kesinlikle doğru değildir. Giderler üzerinden kurgulanan görsellerle vatandaşlarımızı yanıltmaya çalışmak gerçekçi bir yaklaşım değildir.”