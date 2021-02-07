Elektrik-elektronik sektöründen 897 milyon dolarlık ihracat

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, geçen yılın ocak ayında 822 milyon 635 bin dolar olan elektrik-elektronik sektörünün ihracatı, 2021'in aynı döneminde 897 milyon 123 bin dolara yükseldi. Sektörün ihracatının Türkiye'nin toplam ihracatından aldığı pay ocak ayında yüzde 6,6 olarak gerçekleşti.

Sektörün ülkeler bazında ihracat dağılımına bakıldığında, ocakta geçen yılın aynı dönemine göre en fazla ihracat yüzde 17,9 artış ve 93,6 milyon dolarla Almanya'ya yapıldı. Almanya'yı, yüzde 10,2 artış ve 60,9 milyon dolarla Fransa, yüzde 9,6 artış ve 43,4 milyon dolarla İtalya takip etti. Çin'e yapılan elektrik-elektronik ihracatının ocakta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 187 artarak 13 milyon 720 bin dolara yükselmesi dikkati çekti.



EN FAZLA İHRACAT AB ÜLKELERİNE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Sektörün, ülke grupları baz alındığında en fazla ihracat yaptığı bölge Avrupa Birliği (AB) ülkeleri oldu. Ocak 2020'de AB ülkelerine 356 milyon 803 bin dolarlık ihracat yapan sektör, bu yılın aynı döneminde yüzde 19,7 artışla bölgeye 427 milyon 171 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. AB'yi, yüzde 17,8 artış ve 147 milyon 755 bin dolarlık ihracatla diğer Avrupa ülkeleri takip etti.



İSTANBUL, MANİSA VE DENİZLİ İHRACATTA BAŞI ÇEKTİ

Elektrik-elektronik; mücevher (yüzde 13,4) ve iklimlendirme sanayisinin (yüzde 11,1) ardından yüzde 9,1'lik artış ile ocakta geçen yılın aynı dönemine göre ihracatını en çok artıran üçüncü sektör oldu.

Sektörün ihracat rakamlarına iller bazında bakıldığında ise İstanbul, 485 milyon 889 bin dolarla geçen ay en fazla ihracat gerçekleştiren il oldu. Söz konusu dönemde İstanbul'un elektrik-elektronik sektöründeki ihracatı yüzde 9,2 arttı. İhracatta İstanbul'u, 115 milyon 109 bin dolarla Manisa ve 49 milyon 931 bin dolarla Denizli takip etti.