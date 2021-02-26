Elektrik dağıtımına 66 milyar TL yatırım

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Elektrik dağıtım sektörümüz özelleştikten bu yana yatırımlar 2 kat artarak 2016-2020 üçüncü uygulama döneminde 40 milyar liraya ulaştı” dedi. Dönmez, elektrikte 2021-2025 dördüncü uygulama dönemi için toplam 66.7 milyar lira tutarında elektrik dağıtım yatırımı planlandığını bildirdi. Dönmez, 13. Elektrik Dağıtım Şirketleri Sektör Değerlendirme Toplantısı’nda, Türkiye’nin altyapısının son yıllarda yapılan yatırımlarla modernize edildiğini ifade etti.

ŞEBEKE AĞI GENİŞLİYOR

Yeni yatırımlarla mevcut şebeke ağlarını her yıl genişlettiklerini belirten Dönmez, “Yaklaşık olarak 46 milyon aboneye hizmet veren dağıtım hattı uzunluğumuz 2020 sonunda 18 bin 270 kilometre ilaveyle 1 milyon 190 bin 605 kilometreye ulaştı. Dağıtım trafo sayımız 14 bin 39 adet artışla 519 bin 346 oldu. 2019’da 192 bin 78 megavoltamper olan dağıtım trafo gücümüz de 2020 son unda 199 bin 748 megavoltampere yükseldi” diye konuştu.

KESİNTİ SÜRESİ AZALDI

Dönem başında yatırım tavanının 34 milyar lira olarak belirlendiğini ancak 6 milyar lira fazla yatırımla daha fazla hizmet sunulduğunu vurgulayan Dönmez, 2019’da kullanıcı başına 20.5 saat olan kesinti süresinin yüzde 11 azalarak 18.2 saate düştüğünü anlattı.

AR-GE’YE 1 MİLYAR TL

Dönmez, “Dördüncü uygulama döneminde yapılacak yatırımlara ilaveten, planlı bakımlar için ilk kez ayrı bir bütçe kalemi oluşturuldu. Daha önce planlı bakımlar işletme bütçesinden karşılanıyordu. Planlı bakımlar için 10.5 milyar liralık bir bütçe ayırdık” ifadelerini kullandı. Ar-Ge faaliyetleri yönelik de gelecek 5 yıl için 1 milyar lira bütçe ayrıldığı bilgisini veren Dönmez, bu yıl için bütçenin 185 milyon lira olduğunu söyledi.

15 MİLYON TL CEZA

Bakan Fatih Dönmez, kabul edilebilir kesinti sayısı ve süresinin üzerinde kesintiye sebep olan durumlarda cezai yaptırımlar uygulandığını anımsatarak, 2019-2020 yılında yapılan denetimlerde şirketlere 15.5 milyon liralık idari para cezası kesildiğini, ceza haricinde tüketicilere yansıyan iade veya tazminat bedelleri olarak da şirketlerin 377 milyon liralık ödeme yaptıklarını dile getirdi.