Elektriğe yüzde 6 doğalgaza yüzde 1 zam

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) konuya ilişkin kurul kararı Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlandı. Resmi Gazete’deki tarife tablolarından yapılan hesaplamaya göre, elektrik tarifelerinde mesken, sanayi ve ticarethane abone grupları için vergi ve fonlar dahil ortalama yüzde 6 artışa gidildi.

AYLIK HESAPLAMA

Doğalgazda ocak ayında geçerli olacak fiyat tarifelerinde konut, ticarethane, sanayi ve elektrik üretim santralleri abone gruplarında yüzde 1 zam yapıldı. Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ’nin (BOTAŞ) internet sitesinde, ocak ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı. Buna göre, BOTAŞ’ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine uyguladığı satış fiyatı, aralıkta geçerli olan tarifeye göre yüzde 1 artışla 1000 metreküp doğal gaz için 1.264 lira, ticarethane, sanayi ve elektrik üretim santralları için ise 1.414 lira olarak belirlendi. Doğalgazda fiyat tarifeleri aylık olarak hesaplanıyor.

PASAPORT BEDELİ 180 TL

Hazine ve Maliye Bakanlığı, değerli kâğıtların 2021 yılında uygulanacak satış bedellerini belirledi. Muhasebat Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin tebliğine göre, 2021’de ilgili kanunda “değerli kağıt” olarak belirlenen noter kağıtları 20 lira ile 40 lira arasında olacak. Pasaport defteri bedeli ise yeni yıldan itibaren 180 lira olarak uygulanacak. Kimlik kartları 30 lira, aile cüzdanları 160 lira, sürücü belgeleri ile sürücü çalışma belgeleri (karneleri) 225 lira, motorlu araç tescil belgesi 200 lira, iş makinesi tescil belgesi 170 lira, her bir çek yaprağı için banka çekleri 12 lira, Mavi Kart ise 16 lira bedelle satılacak.