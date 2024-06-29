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Elektriğe yüzde 38 zam

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#ENERJİ Piyasası Düzenleme Kurumu#EPDK#Elektrik Zam
Elektriğe yüzde 38 zam
Oluşturulma Tarihi: Haziran 29, 2024 07:00

ENERJİ Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) konutlardaki elektrik fiyatına yüzde 38 zam yapıldığını duyurdu.

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Bu artışla beraber 100 kilovatsaat elektrik tüketimi olan bir mesken abonesi için ödenecek tutar 207.23 lira oldu. EPDK’dan şu açıklama yapıldı:

“Enerji üretim maliyetlerinde yaşanan artış nedeniyle nihai elektrik perakende satış fiyatlarında mesken abone grubu için yüzde 38, tarımsal faaliyetler abone grubu için yüzde 30, kamu ve özel hizmetler sektörü abone grubunun düşük kademesi için yüzde 38 ve yüksek kademesi için yüzde 20 artış yapıldı. Bu artışla beraber 100 kilovatsaat elektrik tüketimi olan bir mesken abonesi için ödenecek tutar 207.23 lira oldu.”

 

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#ENERJİ Piyasası Düzenleme Kurumu#EPDK#Elektrik Zam

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