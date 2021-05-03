Elektriğe 78 milyar lira yatırım

Dönmez, Kandilli’de sokak aydınlatma direğindeki arızaya müdahale eden İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ (AYEDAŞ) ekiplerinin çalışmalarını yerinde inceledi. Daha sonra işçilerle iftar yapan Dönmez, buradaki konuşmasında, enerji ve madencilik sektöründeki işçi sayısının ciddi büyüklükte olduğunu dile getirdi.

Elektrik sektöründe kamu ve özel 98 bin 300 kişinin çalıştığını kaydeden Dönmez, “Doğalgazda kamu ve özelde 20 bin kişi çalışıyor. Bunların hemen hepsi enerjinin kesintisiz ve kaliteli şekilde vatandaşlara ulaşması için çalışan emekçi kardeşlerimiz. Onların alın teri, ofislerimizde çalışan mühendislerimizi akıl teri insanlığın en kutsal değerlerinin başında geliyor. Maden sektöründe de yaklaşık 170 bin çalışanımız var. Onlar da kaynaklarımızı ekonomiye kazandırmak için çalışıyorlar” diye konuştu.

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