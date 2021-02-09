Electronic Arts'tan 2.4 milyar dolarlık satın alma

Electronic Arts (EA) mobil platformuna yeni oyunlar eklemek için Glu Mobile şirketini 2,4 milyar dolara satın alacağını bildirdi. EA, Glu Mobile için hisse başına 12,50 dolar nakit önerdi. Bu, Glu Mobile'nin pazartesi günkü borsa fiyatının yüzde 33 üzerinde. Satın alma sürecinin 30 Haziran'a kadar tamamlanması bekleniyor.