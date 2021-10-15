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Elazığ Havalimanı bakıma alındı

#Elazığ#Havalimanı#Bakım
Elazığ Havalimanı bakıma alındı

Elazığ'a gidiş gelişlerinde hava yolunu tercih edecek yolcular, Malatya ve Bingöl havalimanlarından hizmet alabilecek.

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Pisti bakıma alınan Elazığ Havalimanı'nın 45 gün uçuş trafiğine kapatıldığı duyuruldu.

DHMİ'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Elazığ Havalimanı bakım, onarım ve devam eden diğer işlerin tamamlanması amacıyla 45 günlüğüne uçuş trafiğine kapatıldı.

15 Ekim-28 Kasım döneminde yapılacak çalışmalar kapsamında ana pist onarılacak, inşaatı devam eden paralel pist ile taksi yolları tamamlanıp mevcut piste bağlanacak.

Elazığ'a gidiş gelişlerinde hava yolunu tercih edecek yolcular, havalimanı kapalıyken Malatya ve Bingöl havalimanlarından hizmet alabilecek.

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#Elazığ#Havalimanı#Bakım

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