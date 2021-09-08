El Salvador, Bitcoin düşünce alım yaptı

Kripto para birimlerinde sert düşüş yaşanırken Bitcoin'i resmi para birimi olarak kabul eden El Salvador bu durumu fırsata çevirmek için 150 Bitcoin alma kararı verdi.

El Salvador Devlet Başkanı Nayip Buekele, dün akşam yaşanan düşüşü fırsata çevirip 150 Bitcoin daha aldıklarını duyurdu.

TOPLAM 550 ADET BITCOIN'İ VAR

Ülke dünkü alımlarla birlikte Bitcoin rezervlerini 550'ye çıkardı. Daha önceden de 400 adet Bitcoin'i olan El Salvador toplamda 27 milyon dolar ödeme yapmış oldu.

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