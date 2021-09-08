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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 08.09.2021 - 08:19 | Son Güncelleme:

El Salvador, Bitcoin düşünce alım yaptı

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El Salvador, Bitcoin düşünce alım yaptı

Güney Amerika ülkesi El Salvador, Bitcoin'i resmi para ilan etmesinin ardından sert düşüş gerçekleşince 150 adet daha Bitcoin alma kararı verdi.

Kripto para birimlerinde sert düşüş yaşanırken Bitcoin'i resmi para birimi olarak kabul eden El Salvador bu durumu fırsata çevirmek için 150 Bitcoin alma kararı verdi.

El Salvador Devlet Başkanı Nayip Buekele, dün akşam yaşanan düşüşü fırsata çevirip 150 Bitcoin daha aldıklarını duyurdu.

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TOPLAM 550 ADET BITCOIN'İ VAR

Ülke dünkü alımlarla birlikte Bitcoin rezervlerini 550'ye çıkardı. Daha önceden de 400 adet Bitcoin'i olan El  Salvador toplamda 27 milyon dolar ödeme yapmış oldu.

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