×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
HABERLEREkonomi Haberleri

Eksper raporları artık e-Devlet’te

Güncelleme Tarihi:

#Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği#Eksper#E-Devlet
Eksper raporları artık e-Devlet’te
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 29, 2024 07:00

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Sigorta Eksperleri İcra Komitesi Başkanı Ahmet Nedim Erdem, sigortalıların e-devlet kapısı üzerinden ekspertiz raporuna ulaşabilecekleri açıkladı.

Haberin Devamı

Erdem, şu açıklamaları yaptı: “Dijitalleşme çalışmaları kapsamında daha önce sigortalı ve hak sahiplerinin e-Devlet üzerinden eksper atayabilmelerine yönelik çalışmalar devreye alınmıştı. Bu çalışmanın devamı niteliğinde yeni bir uygulama daha yürürlüğe konuldu. Bu kapsamda, sigortalı ve hak sahipleri e-Devlet uygulaması üzerinden trafik ve kasko sigortası kapsamında araçları için düzenlenen sigorta eksperi raporlarını görüntüleyebi-lecek. Sigortalıların hak ve menfaatlerinin korunmasına hizmet edecek bu uygulama eksper ofislerindeki yoğunluğun azaltılmasına da katkı sağlayacak.”

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği#Eksper#E-Devlet

BAKMADAN GEÇME!