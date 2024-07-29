Eksper raporları artık e-Devlet’te

Haberin Devamı

Erdem, şu açıklamaları yaptı: “Dijitalleşme çalışmaları kapsamında daha önce sigortalı ve hak sahiplerinin e-Devlet üzerinden eksper atayabilmelerine yönelik çalışmalar devreye alınmıştı. Bu çalışmanın devamı niteliğinde yeni bir uygulama daha yürürlüğe konuldu. Bu kapsamda, sigortalı ve hak sahipleri e-Devlet uygulaması üzerinden trafik ve kasko sigortası kapsamında araçları için düzenlenen sigorta eksperi raporlarını görüntüleyebi-lecek. Sigortalıların hak ve menfaatlerinin korunmasına hizmet edecek bu uygulama eksper ofislerindeki yoğunluğun azaltılmasına da katkı sağlayacak.”