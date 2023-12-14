Ekonomiye güven artıyor! Türkiye'nin kredi risk primi geriledi

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Türkkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) 300 baz puanın altına geriledi. Mayıs ayında 700 puanın üzerine çıkan kredi risk primi, Merkez Bankası ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın attığı kararlı adımlar sayesinde bir süredir düşüş eğiliminde idi. CDS değeri en son Şubat 2021 tarihinde 300 puanın altındaydı.

TÜRKİYE'YE GÜVEN ARTIYOR

Kredi risk primi, alınan bir kredinin geri ödenmeme riskini gösteriyor. Türkiye kredi risk primlerinin azalması, yabancı yatırımcının Türkiye'ye olan güveninin arttığını göstermekte.