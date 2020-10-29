‘Ekonomiye güven artıyor’

Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Endeks bu ay, eylüle göre yüzde 4.8 artarak 92.8 değerine ulaştı. Ekonomik güven endeksi, ekonomi yönetiminin hayata geçirdiği teşvik mekanizmaları ve koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında atılan normalleşme adımlarının etkisiyle 6 aydır yükseliyor. Endeks, salgının ekonomilerde yarattığı belirsizliklerin etkisiyle nisanda 52.4’e kadar gerilemişti. Ekonomi yönetimince alınan önlemler ve özellikle üretici kesime sağlanan desteklerin etkisiyle endeks, üst üste 6’ncı ayda da yükselerek 92.8’e ulaştı. Böylece endeks, yurt içinde ilk vakanın görüldüğü mart ayındaki 93.1 seviyesine yaklaştı.

GÜÇLÜ YÜKSELİŞ

Endekste ekim ayında görülen güçlü yükseliş, reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı. Söz konusu ayda reel kesim güven endeksi önceki aya göre yüzde 3.8 artarak 109.7 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 6.4 artarak 79.7 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1.7 yükselerek 95 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 0.6 çıkarak 83.8 değerini aldı. Öte yandan tüketici güven endeksi ise ekimde yüzde 0.1 düşüşle 81.9 oldu.







İHRACATA BAKMALIYIZ

Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. İsmet Demirkol da AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, endeks değerinin ekimde 92.8 olduğunu anımsatarak, bunun mart ayından bu yana görülen en yüksek değer olarak kayda geçtiğini söyledi. Endeksin yükselişinde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın ağustos ayına kadar faizlerdeki düşüşü devam ettirmesiyle meydana gelen kredi genişlemesinin, sanayide imalat tarafında birikmiş stokların üretim haline gelmesi ve bunların ihracat tarafına aktarılmasının etkili olduğunu ifade eden Demirkol, “Gelecek dönemde ihracat siparişlerine bakmamız gerekiyor. Özellikle Euro Bölgesi’nde daralma olmadığı takdirde kasım ve aralık aylarında da ekonomik güven endeksinde ılımlı da olsa yükselişlerin devamını görebiliriz” dedi. Demirkol, Türkiye’nin salgını iyi yönetmesi, ihracat ve üretim odaklı büyümeyi devam ettirmesi durumunda gelecek dönemde açıklanacak verilerin daha iyi gelebileceğini sözlerine ekledi.

‘ALGI OLUŞTURMAYA ÇALIŞANLARA İNAT GÜVEN ARTIYOR’

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından ekim ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini değerlendirdi. Endeksteki yükselişe dikkati çeken Albayrak, “Farklı siyasi saiklerle bir olup, battık, bittik yaygarasıyla algı oluşturmaya çalışanlara inat, ekonomimize güven artıyor. Ekonomik güven endeksi eylülde 88.5 iken ekimde yüzde 4.8 oranında artarak 92.8 değerine yükseldi” değerlendir-mesinde bulundu. Bakan Albayrak, ayrıca Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi olarak verimli bir toplantı yaptıklarını belirterek, “Bugün attığımız adımların ve izlediğimiz ekonomi politikalarının somut meyvelerini yakın gelecekte alacağız inşallah. Allah milletimizin refahı için verdiğimiz tüm emekleri muvaffak kılsın” ifadelerini kullandı.