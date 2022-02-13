Ekonomiye 60 milyar TL’lik destek paketi

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‘TÜRKİYE Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri’ tanıtım toplantısı dün gerçekleştirildi. ‘Türkiye Ekonomi Modeli’ni yatırım, istihdam, üretim ve ihracat olmak üzere 4 sacayağı üzerine inşa ettikleri ifade eden Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yastıkaltı altın, fahiş fiyat artışları ve üreticilere destek başlıklarında önemli açıklamalarda bulundu. 60 milyar liralık bir KGF destek paketi oluşturduklarını kaydeden Bakan Nureddin Nebati, yatırım destek paketi, ihracat destek paketi ve işletme harcamaları destek paketi olmak üzere 3 paketi devreye koyduklarını söyledi. Yatırım destek paketinin 25 milyar liradan oluştuğunu belirten Nebati, “Yatırım kredileri için azami 24 ay ödemesiz dönem, azami 96 ay vade, KOBİ ve KOBİ dışı alanlara dağıtıyoruz. Orta-yüksek ve yüksek teknoloji üreten teknoloji firmalarına 1.25 kat kefalet limiti yatırıma bağlı işletme kredileri için azami 6 ay ödemesiz dönem, azami 30 ay vade ve kar payı oranı da 0.24 TLREF artı yüzde 1, 24 ay üzeri için sabit TLREF artı yüzde 2 olacak. Bankalar için faiz oranı 0.24, ay değişken TLREF artı yüzde 1, 24 ay ve üzeri değişken TLREF artı yüzde 2 uygulanacak. Her bir KOBİ için maksimum 25 milyon lira, büyük firmalar için 100 milyon lira limit olacak. 60 milyarlık KGF paketinin, diğer 25 milyar ihracat destek paketi ve kalan 10 milyarı da işletme harcamaları destek paketinden oluşuyor” diye konuştu. 2 yıl önce dağıtılan KGF kredilerinin bir miktarının tüketime harcandığına dikkati çeken Nebati, “Yatırım önceliğimiz bir tarafa gitti, üretim önceliğimiz bir tarafa gitti. Farklı bir şekilde kullanım da maalesef yaşandı ama artık buna izin vermeyeceğiz. Üreticinin imalatçının, genç girişimcinin hakkını başkalarına kullandırtmayacağız. Bu işin sıkı takipçisi olacağız” diye konuştu.

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ALTIN UYGULAMASI 1 MART’TA

Altınla ilgili tasarruf önerilerine değinen Bakan Nebati, “Yastıkaltı birikimleri finansal sisteme kazandıran modellerin bütüncül bir yaklaşımla uygulamaya alınmasını, büyümenin finansmanında dış tasarrufların yerine yurtiçi tasarrufların geliştirilmesini, yurtiçi tasarrufların etkin ve verimli yatırımlara yönlendirilmesini ve TL tasarrufların cazibesini artırılmasını amaçlayan bir tasarruf sistemi modeldir” diye konuştu. Bu modelin yastıkaltı birikimleri finansal sisteme kazandıracağını, büyümenin finansmanında dış tasarrufların yerine yerli tasarrufların merkeze alınmasını sağlayacağını, yurtiçi tasarrufların etkin ve verimli yatırımlara yönlendirilmesini gerçekleştireceğini ve TL cinsi tasarrufların cazibesinin arttırılmasını sağlayacağını anlatan Nebati, şunları söyledi: “Bu birikimlerin ekonomiye kazandırılması noktasında yeterince yol alınamadı. Bu tasarrufların finansal sisteme kazandırılması hem vatandaşımıza yeni bir kazanç kapısı açacak hem de ülkemizin büyümesine destek verecektir. Bu amaçla bugüne kadarki münferit çabaları toplulaştıracak, 1 Mart’tan itibaren 81 ilde en az bir adet olmak üzere, 2022 yılında da 1.500’ün üzerinde kuyumcunun dahil olacağı çalışmaları başlatıyoruz. Yürütmeye koyacağımız yeni uygulamayla Ahmet amca, Emine Teyze çocuklarının geleceği kendi tasarruflarını sağlayacak adımlar atacak. Fiziki olarak biriktirdikleri altın tasarruflarını kolay ve güvenli bir şekilde kuyumcular ve bankalar aracılığıyla finansal sisteme teslim edebilecekler. Talep etmeleri halinde fiziki olarak da geri alabilecekler.”

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Altın, repo ve katılım hesaplarına fiziki altınların rahatlıkla yatırılabileceğini dile getiren Bakan Nebati, “Altınların karşılığı TL tutarlarıyla altın dönüşümlü mevduat ve katılım hesabı açarak değer korumasından faydalanırken aynı zamanda risksiz bir kazanç sağlayacaklardır” ifadesini kullandı.

ÇEYREK KATILIM HESABI

Fiziki altınların bankalar, platformlar ve kuyumcular aracılığıyla teslim edilebileceğini belirten Nebati, yıl sonuna kadar en az 10 bin kuyumcunun devreye alındığı bir sistemi paydaşlarla yerine getireceklerini söyledi. Takasbank, Borsa İstanbul ve Darphane’nin bankalarla iş birliğini geliştireceğini, altınların ekonomiye kazandırılması yönünde çalışacağını belirten Bakan Nebati, altınların ülke ekonomisini güçlendireceğini ve finansal sistemi rahatlatacağını bildirdi. Katılım bankalarının bu işin önde gidenleri olacağı bilgisini veren Nebati, “Katılım bankaları ve kamu mevduat bankaları bu işleyişteki en önemli araçlar olacak. Alım-satım, çeyrek hesap 1 Mart’tan itibaren, çeyrek katılım hesabı 15 Mart’tan itibaren, altın dönüşümlü TL hesabı ve altın transferi sistemi işlevsel hale gelecek. Fiziki ziynet altın çekimi banka tarafından müşteriye yeni üretim ziynet şeklinde verilecek. Kamu bankalarımız bu işin de önceliğini yapacak” dedi.

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Aralık ayında hayata geçirilen Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarındaki rakamın da 340 milyar liraya yaklaştığını dile getiren Bakan Nebati, burada dövizi bozma oranının yüzde 49 olduğunu ve 10 milyar doları aştığını söyledi.

FİYAT TAKİBİ İÇİN MOBİL UYGULAMA

ENFLASYONU tetikleyecek adımlara hep beraber göğüs gerileceğinin altını çizen Nureddin Nebati, “Kazanırken, tasarruf ederken beraberiz, enflasyonla ilgili tedbirleri de hep beraber alacağız. Tüketiciye fiyat takibinin yapılmasına fırsat verecek ve en uygun fiyatla ürün bulmasına katkı sağlayacak bir mobil uygulama da 1 Mart’ta kullanıma sunulacak. Bu mobil uygulamayla vatandaşlarımız enflasyonun düşüşüne katkı veren üretici ve satış noktalarında ürün-fiyat takibine bakacak; satış noktaları, kategori ve ürün filtrelemeyle kolay arama yapabilecek; toplam alışveriş tutarını hesaplayabilecek; en ucuz ve en yakın nerede haritası ortaya çıkacak. Uygulama 1 Mart’ta başlayacak. Tüketiciye fiyat takibi imkanı sunacak, en uygun fiyatlı ürüne hızlı ulaşma imkanı sağlanacak. Bu mobil uygulamanın geliştirilmesiyle enflasyonla mücadelede hayata geçirilecek adımların fiyatlara yansımasını engelleyecek tedbirlerimizi ortaya koymuş olacağız” dedi. Üretim ve satış noktalarının gönüllülük esası çerçevesinde fiyat indirimlerine katkı vermesini sağlayacaklarını belirten Nebati, “Üreticinden tüketiciye tüm kesimlerin iş birliğiyle enflasyonu düşürerek kazananın Türkiye olacağı bir sonuca ulaşacağız” diye konuştu.