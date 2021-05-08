Ekonomiye 564 milyar TL katkı

VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, “Her zaman olduğu gibi ilk çeyrekte de bir yandan tüm müşterilerimize kesintisiz hizmet vermeyi sürdürürken, diğer yandan hizmet kalitemizi daha da artırmak amacıyla teknolojik altyapı yatırımlarımıza devam ettik. Bu dönemde nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığıyla milli ekonomiye sağladığımız destek 564 milyar TL’yi aştı” dedi.

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