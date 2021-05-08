Ekonomiye 564 milyar TL katkı
Konsolide olmayan finansal sonuçlarını açıklayan VakıfBank’ın 2021 yılının ilk çeyreğinde toplam aktif büyüklüğü 721 milyar TL’ye ulaşırken, nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığıyla milli ekonomiye sağladığı destek ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 43 artarak 564 milyar TL’yi aştı. Yılın aynı döneminde elde ettiği 1 milyar TL brüt karından 252 milyon TL vergi karşılığı ayıran VakıfBank, 750 milyon TL net kar elde etti. Ayrıca yılın ilk çeyreğinde elde ettiği brüt karından ilave 400 milyon TL serbest karşılık ayıran VakıfBank toplam serbest karşılıklarını 1 milyar 472 milyon TL’ye yükseltti.
VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, “Her zaman olduğu gibi ilk çeyrekte de bir yandan tüm müşterilerimize kesintisiz hizmet vermeyi sürdürürken, diğer yandan hizmet kalitemizi daha da artırmak amacıyla teknolojik altyapı yatırımlarımıza devam ettik. Bu dönemde nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığıyla milli ekonomiye sağladığımız destek 564 milyar TL’yi aştı” dedi.
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