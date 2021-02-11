Ekonomiye 523 milyar liralık katkı sağladı

VakıfBank’ın toplam nakdi kredilerinin bir önceki yıla kıyasla yüzde 53.6 artışla 422 milyar TL’yi aştığına vurgu yapan VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, toplam aktiflerinin ise yüzde 66.6 artışla 699 milyar TL’ye ulaştığına dikkat çekti. Söz konusu büyüme oranlarının sektör ortalamalarının üzerinde olduğunu söyleyen Üstünsalih, “Böylece nakdi kredilerdeki pazar payımız 2019 yılsonundaki yüzde 10 seviyesinden yüzde 12 seviyesine; toplam aktiflerdeki pazar payımız ise yüzde 9’dan yüzde 11 seviyesinin üzerine çıkmıştır” dedi.

ORTALAMANIN ÜZERİNDE

Üstünsalih, “Ana fonlama kalemimiz olan toplam mevduatlarımız, bir önceki yıla göre yüzde 64.6 artarak 414 milyar TL’yi aştı. Mevduat tarafındaki büyümemiz de yine sektör ortalamalarının oldukça üzerindedir. Böylece toplam mevduatlardaki pazar payımız 2019 yıl sonuna kıyasla yüzde 9.8’den yüzde 12 seviyesine yükselmiştir” ifadelerini kullandı. Üstünsalih, “Ekonomideki istikrarın devamını temin etme ve milli ekonomimizin hedeflerine ulaşması için sorumluluk alıyoruz. Bu anlayışımızı 2020 gibi zor bir yılda koruduk ve daha fazlasını yapmak için çaba sarf ettik. Özellikle cari dengeye pozitif katkı yapan, istihdamı geliştiren, ülkemiz için kritik önem taşıyan, yerli ve milli üretimde faaliyet gösteren sektörler için özel ürün ve hizmetler sunmayı sürdürdük” diye konuştu.