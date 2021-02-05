Ekonomiye 331 milyar liralık kredi desteği

Binbaşgil, “20.7 düzeyine ulaşan güçlü konsolide sermaye yeterlilik oranımızla, sektörümüzdeki en sağlam sermaye yapılarından birine sahibiz. Bankamız bu yıl 2 milyar 25 milyon TL vergi karşılığı ayırarak 6 milyar 260 milyon TL konsolide net kâr elde etti” diye konuştu. Bingaşgil, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sürdürülebilir finansman, insan ve toplum, ekosistem yönetimi ve iklim değişikliği alanlarında, kendimize uzun vadeli hedefler koyduk. Türkiye’de mevduat bankaları arasında sürdürülebilir finansman konusunda uzun vadeli taahhüt veren ilk Türk bankası olduk. 2030 yılına kadar ülkemize 200 milyar TL sürdürülebilir kredi finansmanı sağlayacağız. Buna ek olarak, 2021 yılında tüm şube ve ATM’lerimizde kullandığımız enerjinin yüzde 20’sini rüzgâr enerjisiyle karşılayacağız. Operasyonlarımızdan kaynaklı salımları sıfırlayarak 2025 yılına kadar karbon nötr banka haline gelmek için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”