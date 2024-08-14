Ekonomiye 113 milyarlık kaynak

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Emlak Katılım’ın 2024 yılı ilk yarısı itibarıyla ülke ekonomisine sağladığı nakdi ve gayri nakdi finansman toplamının 113 milyar TL olduğunun altı çizilirken kullandırılan fon büyümesi yüzde 64 düzeyinde gerçekleşti.

5.2 MİLYAR NET KÂR

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, “Emlak Katılım, reel sektöre sunduğu katkılar ile geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 73, bir önceki çeyreğe göre de yüzde 158 oranında artışla 5.2 milyar TL net kâr sağlayarak istikrarlı büyümesini sürdürdü” denildi.

Emlak Katılım Genel Müdürü Onur Gök ise konuyla ilgili değerlendirmesinde, “Stratejik önceliğimiz olan sürdürülebilir büyüme vizyonuyla, ülkemiz ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyoruz. Bu başarımızı ve elde ettiğimiz kazanımları verimli kullanarak uzun vadeli hedeflerimize ulaşma noktasında kararlıyız. Emlak Katılım olarak ülkemiz için sürdürülebilir bir gelecek inşa etme sürecinde sadece ekonomiye değil; yaşadığımız çevreye ve topluma da katkı sunmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.