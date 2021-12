Ekonomiye 1 milyar TL’lik katkı

Haberin Devamı

KAYSERİ Ticaret Borsası’nda (KTB) kırmızı et üreticileri ile bir araya gelen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Beydeğirmeni Besi Bölgesi ve Biyogaz Tesisi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kayseri Ticaret Borsası’nda gerçekleşen toplantıya Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış, İl Tarım Orman Müdürü Mustafa Şahin, Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Duran Safrantı, Kentsel Dönüşüm Daire Başkanı Hakkı Alp, Kayseri Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Ercan Aras ve kırmızı et üreticileri katıldı. Başkan Büyükkılıç, “5.5 milyon metrekarelik alt yapısını hazırladığımız güzel bir proje. O proje orada durduğu zaman anlam ifade etmez, içi dolduğu zaman anlam ifade eder. Biz sizin yanınızda yer almaya hazırız, sizden gayret bekliyorum. Orada çalışmalarını yapıp, projelerini hayata geçirenler var. Mali yönden belediyemize yük getirmeden kazan-kazan politikasıyla en güzel şekilde 1.5 mw enerji başladı, 4.5 mw çıkan şekliyle proje devam ediyor. Daha sonraki süreçte hem gübre tesisi hem sera tesisi hem de güneş enerjisi santrali kurma yönünde yapılacak yatırımlar söz konusu. Buradaki yatırımcı sayımızın en kısa zamanda artması için Tarım İl Müdürlüğümüz ile Tarım Bakanlığımızla teşviklerden faydalanmak suretiyle hızlandırılmasının gereği kanaatindeyiz. Ankara boyutunu takip etmek bize yakışır, sahip çıkmak bize yakışır. Siz yeter ki bu işe besmele çekip, bu işe niyet edin, projelendirin, bir an evvel müracaat tarihlerini paylaşıp, yolumuza devam edelim. Proje tamamlandığında 100 bin civarında hayvan üretimi sağlanacak, yılda 1 milyar TL ekonomimize katkı sağlayacak” dedi.

‘İYİ BİR NOKTADAYIZ’

Toplantıda “Şehir olarak çok şükür iyi bir noktadayız, ciddi bir sıkıntımız yok” diyen Başkan Büyükkılıç, 30 büyükşehir içerisinde Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin yüzde 60’a varan yatırım oranıyla kamuoyunda en yüksek yatırım yapan büyükşehir olarak 1 numara olduğunu paylaşarak, şunları aktardı: “Tarım ve hayvancılık alanında bizim 2022’de daha fazla size ne gerekiyorsa destek olmamız lazım. Bin koyun dağıtımı ile başladık, 2 bine çıktı, 3 bin olması lazım dedik. Meralarımızı en iyi şekilde fırsata çevirip, değerlendirmemiz lazım, küçükbaş için en uygun meralar ile ilgili çalışmalarımız sürecek.”