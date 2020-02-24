Ekonomiye 1 milyar TL tasarruf

Yerli ve milli bir marka olan RS Servis’in, son 5 yılda 1.2 milyon adetin üzerinde parça onarımı gerçekleştirerek sigorta sektörüne, otomotiv sektörüne, dolayısıyla ekonomiye bir milyar TL tasarruf sağladıklarını belirten Ünaldı, şunları söyledi: “2018 yılının ikinci yarısı itibariyle herkes enflasyonla mücadele kapsamında yüzde 10 indirim yapma hedefindeyken, bazı yedek parça ithalatçıları, yüzde 150’ye varan zamlar yaptı. 100 bin liralık bazı araçların bakım maliyeti 10 bin liraya kadar çıktı; dolayısıyla servis girişleri de azaldı. Yedek parça sektörünün şeffaf bir şekilde web sitelerinde parça fiyatlarını güncel bir şekilde yayınlaması en etkili çözüm. ”