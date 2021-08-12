Ekonomistler Merkez'in faiz kararını değerlendirdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bir haftalık repo faizini (politika faizi) beklentiler dahilinde yüzde 19 seviyesinde sabit bıraktı. Banka, toplantı sonrası yapılan açıklamada, "Enflasyon ve enflasyon beklentilerindeki yüksek seviyeler dikkate alınarak, Enflasyon Raporu tahmin patikasındaki belirgin düşüş sağlanana kadar para politikasındaki mevcut sıkı duruş kararlılıkla sürdürülecektir" şeklinde ifadelere yer verdi.

SON ÇEYREKTE KADEMELİ İNDİRİM SÜRECİ BAŞLAYABİLİR

Serkan Gönençler – Gedik Yatırım Başekonomisti

TCMB politika faizini beklendiği gibi yüzde 19,0’da sabit bırakırken, enflasyon patikasına ilişkin projeksiyonlarına vurgu yapmaya devam ediyor. TCMB’nin enflasyonun yılın son çeyreğindeki (özellikle de Kasım’dan itibaren) belirgin düşüşle yüzde 14,1’e gerileyeceği yönündeki beklentisi dikkate alınırsa, son çeyrekte kademeli bir indirim süreci (örneğin 200-300 baz puanlık) başlatma eğiliminde olduğunu (Fed beklenenden erken tahvil alımlarını azaltma sinyali verse bile) söyleyebiliriz.

Ancak, TL’de aşırı değer kaybı görülmediği bir senaryoda, biz TÜFE enflasyonunun kasım ayına kadar yüzde 18,0-19,0 civarlarında kalmasını ve yılın son iki ayında da ancak yüzde 16,0-16,5 seviyelerine gerilemesini bekliyoruz.

TL’de değer kayıplarının devam etmesi (örneğin, dolar/TL kurunun Eylül/Ekim aylarında 9,00-9,50 seviyelerine ulaşması) durumunda, bu tahmin üzerinde önemli oranda yukarı yönlü riskler de ortaya çıkabilir. Özetle, enflasyon patikasına ilişkin beklentilerimiz, TCMB’nin para politikasını şu anda öngördüğünden daha sıkı tutmak durumunda kalabileceğine işaret ediyor.

MERKEZ BANKASI ANA MESAJINI DEĞİŞTİRMEYEREK RİSK ALDI

Murat Özsoy – Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı

Merkez Bankası beklenildiği üzere politika faiz oranını yüzde 19’da sabit tuttu. Asıl merak edilen konu ise basın duyurusunda bundan sonraki döneme ilişkin politikada bir değişikliğe gidilmesi ihtimalinden bahsedip etmeyeceği idi. Merkez Bankası, basın açıklama metninde enflasyon patikasında belirgin düşüş sağlanana kadar para politikasındaki mevcut sıkı duruşu kararlılıkla sürdüreceğini ve politika faizini enflasyonun üzerinde bir düzeyde tutacağına dair mesajını yinelemiş oldu.

Geçen ayki toplantı metninde bireysel kredilerde alınan tedbirlerinin etkilerinin izleneceğinden bahseden Merkez Bankası, bu toplantı metninde bu tedbirlerin yeterli olduğundan bahsetti dolayısıyla hem ticari krediler hem de bireysel krediler tarafında ılımlı bir seyrin yakalandığı vurgusunu yapmış oldu. Yine geçen ayki metinden farklı olarak tarımsal emtia ihracatçısı ülkelerde yaşanan iklim koşullarının, küresel gıda fiyatları üzerine olumsuz yansımalarının görüldüğüne dair ilavelerini okuduk. Böylece küresel çaptaki enflasyon beklentilerinin piyasalar üzerinde etkilerini sürdürmesine tekrar vurgu yapmış oldu.

Merkez Bankası’nın enflasyon ve enflasyonist beklentilerdeki yüksek seviyeleri dikkate aldığını ve faizi enflasyon üzerinde tutmaya devam edeceğini bu ayki metinde de tekrar etmesinden yola çıkarak anlıyoruz ki; ağustos ve eylül aylarında enflasyonda yükseliş devam ederse politika faiz oranında bir miktar artırım gelme olasılığı oldukça yüksek görülüyor. Aslında bu metinde Merkez Bankası enflasyon üzerinde bir faiz belirleme yönündeki kararlı mesajını yineleyerek, ağustos ve eylül döneminde enflasyonun yüzde 19 ve üzerinde gelme ihtimallerine karşı hareket alanını oldukça daralttı ve TL’de fiyat istikrarının sağlanması konusunda kendisini oldukça zora soktu diye düşünüyorum.

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