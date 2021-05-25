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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 25.05.2021 - 08:36 | Son Güncelleme:

Ekonomist Roubini'den Bitcoin'e balon yakıştırması

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Ekonomist Roubini'den Bitcoin'e balon yakıştırması

Ekonomist Nouriel Roubini, Bitcoin'in bir para veya finansal varlık değil, daha çok bir balon olduğunu söyledi.

Ünlü ekonomist Nouriel Roubini, Goldman Sachs'ın "Top of Mind" yayını için verdiği demeçte, Bitcoin ve diğer kripto paraları enflasyona karşı korumada diğer enstrümanlara alternatif olduğu fikirlerine sert şekilde karşı çıktı.

Roubini, kriptoların bir çeşit para veya finansal varlık oldukları görüşlerini reddederken "Bunlar daha çok bir balona benziyor" ifadelerini kullandı.

Kripto paraların bir gelir veya menfaat sağlamadıklarına işaret eden Roubini, kripto paraların temel bir değere ulaşmalarının yolu olmadığını savundu ve "Kriptolar herhangi bir varlık tanımını karşılamıyorlar" açıklamasında bulundu.

Kripto paraların fiyatlarında son birkaç yıldır yaşanan keskin artışı bir piyasa balonu olarak ifade eden Roubini, "Balon, fiyatlar temel değerden uzaklaştığında oluşur. Ancak biz bu kripto paraların temel değerlerini belirleyemedik ve fiyatları dramatik şekilde yükseldi. Bana bir balon gibi geliyorlar" diye konuştu.

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