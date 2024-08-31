Ekonominin yol haritası belli oluyor

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Gözler eylülde bir yandan büyüme, ihracat ve enflasyon rakamlarında, diğer yandan da güncelleme çalışmaları son aşamaya gelen Orta Vadeli Program’da (OVP) olacak. Buna göre, eylülde piyasaların odağındaki gündem şu şekilde olacak:

OVP: Eylülde açıklanması beklenen ve Türkiye ekonomisinin üç yıllık yol haritası niteliğini taşıyan OVP’nin ayrıntıları yakından takip edilecek. OVP’nin eylülün ilk haftasında yayımlanması bekleniyor. OVP ile 2025-2027 dönemine ilişkin enflasyon, istihdam, büyüme, ihracat, cari açık gibi temel makro göstergeler belirlenmiş olacak.

İHRACAT: Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından ağustos ayına ilişkin geçici dış ticaret verilerinin 2 Eylül Pazartesi günü açıklanması bekleniyor. Dış ticaret verilerinin, İstanbul’da duyurulması öngörülüyor. İhracat, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13.8 artarak 22 milyar 512 milyon dolar olurken en yüksek temmuz ayı ihracat rakamına ulaşılmıştı.

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ENFLASYON: TÜİK, ağustos ayı enflasyon verilerini 3 Eylül Salı günü saat 10’da duyuracak. Temmuzda tüketici fiyat endeksi yıllık yüzde 61.78, aylık yüzde 3.23, yurt içi üretici fiyat endeksi ise yıllık yüzde 41.37, aylık yüzde 1.94 olarak açıklanmıştı. Ekonomi yönetimi, haziran ve temmuz ayı enflasyon verilerinin ardından dezenflasyon sürecinin başladığını ifade etmişti.

Temmuz ayına ilişkin iş gücü istatistikleri de 10 Eylül Salı günü belli olacak. İşsizlik oranı haziranda yüzde 9.2 olmuştu.

BÜTÇE VE FAİZ: Ağustos ayına ilişkin merkezi yönetim bütçe gerçekleşmeleri 16 Eylül Pazartesi günü Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından duyurulacak. Ayrıca, OVP’deki çalışmaların yanı sıra 2025 yılı bütçesine yönelik hazırlıklar da hazırlanacak. Bütçe teklifinin son rötuşların ardından ekim ayında TBMM’ye sunulması planlanıyor.

Diğer taraftan gözler, 19 Eylül’de toplanacak Merkez Bankası PPK’da olacak. Kurul, 20 Ağustos’taki toplantıda bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) yüzde 50’de sabit tutmuştu.