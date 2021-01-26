Ekonominin kalbi online atıyor

Küresel piyasaların gündeminde bu hafta Dünya Ekonomik Forumu (WEF) önemli bir rol oynayacak. Karantina önlemleri kapsamında 25-29 Ocak arasında çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek zirveye dünya genelinden 2000’den fazla lider katılıyor.

Devam eden koronavirüs salgını sebebiyle özellikle Avrupa’nın yoğun yaşadığı ikinci dalga etkileri Davos Zirvesi’nin de akışını değiştirdi. Ön oturumları online olarak gerçekleşecek zirvenin fiziksel buluşması bu sene ilk kez İsviçre dışarısında gerçekleşecek. Davos Zirvesi, bu yıl pandemi dolayısıyla mayıs ayında ilk kez İsviçre dışında bir yerde, Singapur’da gerçekleştirilecek. Onun öncesinde bu hafta sanal ortamda Davos Agenda adlı bir program hayata geçiriliyor. Bu programda önemli liderler konuşma gerçekleştirecek.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Virüsün etkilerinin konuşulacağı sanal etkinliğin ana teması ise “The Great Reset” (Büyük Sıfırlama) yani sürdürülebilir ekonomi. İyilik için teknoloji, jeopolitiğin ötesinde, toplum ve işin geleceği ise tartışılacak diğer başlıklar olacak. Forumda 25 devlet başkanı ve hükümet temsilcilerinin küresel ölçekte acil işbirliği ihtiyacını konuşması hedefleniyor. 140 ayrı etkinlikte 600 şirket CEO’sunun özel sektörü temsilen değerlendirme yapması bekleniyor. Etkinliklerde ayrıca sivil toplum, akademi ve sanat dünyasından temsilcilerin yanı sıra, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, Almanya Şansölyesi Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron gibi devlet büyükleri ve Microsoft Kurucusu Bill Gates gibi teknoloji öncüleri de bulunacak.