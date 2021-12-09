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Ekonominin “Altın Kalem”leri belirlendi

#Ekonomi Muhabirleri Derneği#Altın Kalem Ekonomi Basını Başarı Ödülleri#Hürriyet Gazetesi
Ekonominin “Altın Kalem”leri belirlendi

Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD), 2019-2020 yılı ekonomi gazeteciliğinin “Altın Kalem”lerini belirledi.

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Türkiye genelinde görev yapan ekonomi muhabirlerini, yazarları ve yöneticilerini çatısı altında buluşturan EMD’nin geleneksel hale gelen 2019-2020 Altın Kalem Ekonomi Basını Başarı Ödülleri sahiplerini buldu.

Türkiye’de gündem yaratan ekonomi haberlerinin yarıştığı Altın Kalem Ödülleri için jüri, gelen başvuruları ve önerileri değerlendirdi.

Altın Kalem jürisi, ödül için yarışan haberin, röportajın veya programın toplumu yakından ilgilendirmesi ve ekonomik sorunları dikkate alması gibi kriterleri dikkate aldı.

Bu kapsamda Taylan Erten, Cahit Uyanık, Birsen Çiçek, Cevdet Kaleli, Erdinç Çelikkan, Gülşen Coşkun ve Esra Nehir’den oluşan jüri, 1 Ocak 2019 ile 31 Aralık 2020 tarihleri arasında yayınlanan haberleri, köşe yazılarını ve programları titiz bir çalışmayla değerlendirdi.

Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden EMD Onur Kurulu Üyesi Metin Türkyılmaz’ın adını yaşatmak için bu yıl ilk kez “Metin Türkyılmaz Özel Ödülü” verildi.

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Yapılan değerlendirmenin ardından 2019-2020’nin Altın Kalem Ödülünü kazananlar şöyle sıralandı:

ÖDÜL TÖRENİ 13 ARALIK'TA YAPILACAK

-Gazete Haberi: Hürriyet Gazetesi’nde yayınlanan "İkramiye Köstebeği" başlıklı haberiyle Neşe Karanfil.

-Gazete Köşe Yazısı: "Birisi Şu 4 milyon Artışı İzah Etsin" başlıklı köşe yazısıyla Dünya Gazetesi’nden Alaattin Aktaş.

-Gazete Röportaj: "Orta Gelir Tuzağından Kurtulmak İçin Dört İstanbul Lazım" başlıklı röportajıyla Ticaret Gazetesi’nden Seda Gök.

-Dergi Haberi: "Korona Revizyonu" başlıklı haberiyle Capital Dergisi’nden Özlem Aydın Ayvacı.

-Yerel Haber: "SİT Alanına İngiliz Villası" başlıklı haberiyle Demirören Haber Ajansı’ndan (DHA) Mehmet Çınar.

-Ajans Haberi: "Çalışma Hayatının Değişmeyen Gündemi Kıdem Tazminatı" başlıklı haberiyle Anadolu Ajansı’ndan (AA) Özcan Yıldırım.

-Televizyon Ekonomi Haberi: "Rapor Çilesi" başlıklı yayınıyla Fox TV’den Beril Ötkan.

-Televizyon Ekonomi Yayıncılığı: BloombergHT TV

-Televizyon Ekonomi Programı: "Çarşı Pazar Ekonomi" programıyla NTV’den Berfu Güven.

-Yeni Medya İnternet: "Emekliye Çalışana Haber Var" başlıklı yazılarıyla Habertürk’ten Ahmet Kıvanç.

-Metin Türkyılmaz Özel Ödülü: Sözcü Gazetesi’nden Ege Cansen.

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-Özden Alpdağ Özel Ödülü: Sabah Gazetesi’nden Okan Müderrisoğlu ile "Ekonomi 7/24" programıyla TRT’den Gülçin Üstün Can.

Altın Kalem Ödülleri, 13 Aralık Pazartesi günü saat 19.00’da Söğütözü'ndeki Anadolu Downtown Otel’de yapılacak geniş katılımlı törenle sahiplerini bulacak.

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#Ekonomi Muhabirleri Derneği#Altın Kalem Ekonomi Basını Başarı Ödülleri#Hürriyet Gazetesi

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