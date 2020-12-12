Ekonomik reformda 2 önemli adım

Cumhurbaşkanlığı, ekonomik reform sürecinde iki önemli adımın hayata geçmesi için çalışma başlattı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a sunulacak çalışmada yatırım süreçlerinin hızlandırılması, vergi süreçlerinin kolaylaştırılması ve sadeleştirilmesi planlanıyor. Erdoğan’ın ‘ekonomide yeni bir reform başlatıyoruz’ mesajının ardından Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu da harekete geçti. Erdoğan’ın talimatıyla, politika önerileri geliştirilmesi kararı alındı. Bu çerçevede kamu ve özel sektörün görüşleri ışığında iş dünyasının şikayet ettiği yatırımların süreçlerinin hızlandırılması için tek tek ‘yapılacaklar listesi’ çıkarılıyor.

Yerli ve yabancı yatırımcılarla yapılacak temasların ardından Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin yapısına uygun şekilde yatırımların hızlandırılması, bürokratik süreçlerin azaltılması, vergi mevzuatının sadeleştirilmesi ve kolaylaştırılması planlanıyor. Kısa, orta ve uzun vadede gelen taleplerin ele alınacağı çalışma için iş dünyasıyla temaslar sürdürülüyor.

TASLAK METİN

Halen yatırımların önündeki en büyük sıkıntı sayılan bürokratik engellerin sıfırlanması, yerli ve yabancı yatırım iştahının arttırılması, finansmana erişim imkanlarının arttırılması üzerine çalışılırken, pandemi döneminde yaşanan sıkıntıların çözümüne dönük de planlamalar yapılıyor. Kurul, tüm sektör temsilcilerinin görüşlerini almaya başlarken, çalışmaların değerlendirme toplantılarının ardından önümüzdeki günlerde tamamlanması planlanıyor. Reform paketine eklenmesine karar verilen başlıklar, ilk olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulacak. Erdoğan’ın onayının ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı ile koordinasyon halinde taslak metin ortaya çıkarılacak.