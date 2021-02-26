ANKARA
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‘Ekonomik reform çalışmalarında sona gelindi’
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, ekonomik reform çalışmalarında sona geldiklerini belirtti.
Bakan Elvan, twitter hesabından yaptığı paylaşımda, makroekonomik istikrar politikalarını ve yapısal politikaları içeren ekonomik reform çalışmalarında sona geldiklerini kaydederek, reform politikalarının detaylarının Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından mart ayının ikinci haftasında kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi. Elvan, “2021 yılı reformlar yılı olacak” dedi.